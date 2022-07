Trovare il giusto outfit per una cerimonia non è mai facile. L’abbigliamento dovrà valorizzarci, essere elegante, ma allo stesso tempo dovrà adattarsi perfettamente alla circostanza. Quando poi si tratta di un matrimonio di una persona cara si darà ancora più importanza al proprio look e i dilemmi saranno maggiori.

Se poi le nozze dovessero essere proprio quelle del proprio figlio, ancora peggio. Non si potrà assolutamente sbagliare, non solo per un fatto di affetto, ma anche perché comunque si sarà tra i personaggi di spicco dell’occasione. Dunque meglio arrivare preparate e sapere quali errori evitare per una mise impeccabile.

Errori da evitare

Andiamo a vedere come si dovrebbe vestire la mamma dello sposo. Cominciamo col dire che deve avere sì un outfit sofisticato, ma non deve dare nell’occhio. Il bon ton vuole che le attenzioni siano tutte sulla sposa, dunque un abito troppo appariscente potrebbe rubare la scena. Di conseguenza, sarà meglio evitare abiti ricchi di dettagli, quali lustrini o eccessivi spacchi e scollature vertiginose. Eleganza e sobrietà devono essere le linee guida.

Sempre in rispetto di quelle che sono le buone maniere del vestire, determinate tonalità diventano assolutamente tabù. Prima di tutto il bianco, colore riservato alla sposa. Allo stesso tempo anche sfumature simili che potrebbero richiamare l’abito della sposa, quale ad esempio l’avorio, il bianco sporco e quant’altro. D’altra parte, non si potrà neanche optare per l’opposto, ossia il nero. È un colore troppo tenebroso e luttuoso.

L’ideale sarebbe propendere per qualche nuance pastello, tanto più se la cerimonia fosse diurna. Qualora si preferissero i colori scuri, nessuno ci proibisce di puntare sul blu, il grigio, il marrone, il verde e quant’altro. Le fantasie possono anche andare, purché poco vistose.

Come si dovrebbe vestire la mamma dello sposo il giorno del matrimonio

Per non essere fuori luogo bisognerà tenere presente se la cerimonia sia diurna o serale. Un matrimonio che si svolge in mattinata non contempla assolutamente abiti lunghi. La lunghezza ideale per le gonne sarà quella midi, ossia al ginocchio. Si potrà dunque puntare su un tubino smanicato abbinato a un bolerino che copra le spalle per la chiesa. O magari optare per un completo, ad esempio scegliendo una gonna tanto in voga per le cerimonie.

La gonna si potrà combinare con una blusa o una camicia in seta. Per completare e avere un aspetto da lady un bel cappello sarà un vero tocco di classe. Non trascuriamo i materiali, dovranno essere pregiati e gli indumenti di buona fattura per non sfigurare.

Naturalmente potremmo anche optare per una tenuta con pantaloni, preferibilmente a palazzo che risultano più chic. Anche il tailleur risulta sempre una scelta azzeccata, purché sia da cerimonia e non lavorativo. Magari dotato di una giacca che sappia giocare con le lunghezze e dare dinamicità alla figura.

Per quanto riguarda le scarpe con le classiche décolleté non si sbaglia mai, evitiamo però tacchi vertiginosi scomodi, data la lunga giornata che si prospetterà.

Nella scelta dell’abito lungo consideriamo la nostra silhouette, optiamo per qualcosa di morbido se abbastanza formosa. Naturalmente non potranno mancare i gioielli, preferiamo qualcosa che dia luce senza essere chiassoso. Quindi sì a gioielli importanti con oro, pietre e perle ma dalla lavorazione delicata e non pesante.

