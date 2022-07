Prenotare le prossime vacanze potrebbe non essere sempre facile. Per decidere quale sarà la nostra destinazione futura bisogna basarsi su alcuni criteri. Innanzitutto, si tiene conto della bellezza del luogo, che deve certamente ispirarci. Ma non solo: costi degli alloggi e affollamento sono altri due parametri che non si sottovalutano ultimamente.

Per questo motivo, se gli impegni lo permettono potremmo fare una scelta intelligente organizzando le ferie a settembre. In questo periodo dell’anno i prezzi sono più bassi rispetto ad agosto. E, fattore altrettanto significativo, la calca di turisti che affolla le località è spesso un ricordo.

In ogni caso, ci sono posti sul mare dove rilassarsi anche in alta stagione. Ma se cerchiamo clima mite tutto l’anno e panorami mozzafiato non possiamo ignorare una regione in particolare: la Sicilia. Prepariamo le valigie e a settembre visitiamo una delle spiagge siciliane più belle, un concentrato di emozioni dal sapore mediterraneo.

Un luogo speciale

A meno di mezz’ora di auto da Palermo si trova un piccolo borgo dal fascino incredibile. Il suo nome è Addaura. In posizione Nord Occidentale rispetto al capoluogo siciliano, si cela dietro i versanti del Monte Pellegrino. A bagnarlo le limpide acque del mar Tirreno.

Il suo territorio ha una grande rilevanza storica e naturalistica. Ciò che lo rende famoso sono in primis le splendide grotte, vera testimonianza dell’epoca preistorica che fu. Ma il quadro non è completo senza la sua incredibile spiaggia, in cui non potremo che lasciare il cuore.

A settembre visitiamo una delle spiagge siciliane più belle vicino a Palermo

La spiaggia dell’Addaura è un paradiso nel quale rilassarsi totalmente immersi in una cornice paradisiaca. A differenza della vicina spiaggia di Mondello, dai tratti caraibici, presenta un lungomare di rocce e insenature.

Alcune splendide calette di sabbia si alternano lungo la costa, offrendo al visitatore un angolo di natura dove trovare ristoro. Il mare è una meraviglia da stropicciarsi gli occhi: acque limpide e color turchese offrono un contrasto cromatico spettacolare.

Addaura, poi, sa intrattenere piacevolmente anche a fine giornata. I locali notturni non mancano e vivacizzano la zona con musica e divertimento. Conviene farci un salto, magari dopo aver gustato uno dei piatti della cucina locale nei ristoranti attorno. E se proprio non si hanno più idee basterà ricordarsi che a due passi c’è Palermo, vero fulcro della movida.

