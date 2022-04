Ogni sposa per scegliere i gioielli adatti all’abito bianco e risplendere il giorno del matrimonio dovrebbe seguire questi preziosi consigli

Decidere di sposarsi comporta mille preparativi. Tutto dovrà essere perfetto per quello che è uno dei giorni sicuramente più importanti della vita di una persona. Nulla sarà lasciato al caso, a partire dalla scelta della location, che dovrà essere speciale, come questo borgo particolarmente ambito dagli sposi.

Oltre all’organizzazione dell’evento di per sé, largo spazio occuperà la scelta dell’abbigliamento, soprattutto per quanto concerne la sposa. Quest’ultima, infatti, dovrà essere bellissima e dunque non trascurare elemento alcuno. Dopo aver affrontato la difficile selezione dell’abito, dovrà anche decidere quali gioielli abbinarvi.

Colore dei gioielli

Ogni sposa per scegliere i gioielli adatti all’abito dovrà tenere presente alcune linee guida. Al di là del seguire o meno le tradizioni di buon auspicio, non dovrà assolutamente tralasciare alcuni consigli di stile e buon gusto.

La prima regola inderogabile è non voler strafare con i gioielli. Metterne troppi e di vistosi renderebbe l’outfit pacchiano. Inutile aggiungere che sarà bene puntare su monili di un certo valore. Qualora preferissimo la bigiotteria, sarà bene cercarne di ottima qualità e manifattura.

Per quanto riguarda i colori, meglio mantenersi sobrie e su tonalità chiare. Diverso il discorso se si è optato per abiti colorati ed eccentrici, in quel caso ci si può concedere qualche strappo. Sull’abito bianco meglio l’oro bianco di quello dorato, illumina senza dare troppo nell’occhio. Stesso discorso per l’argento.

Se non si è scaramantici, ben vengano anche le perle. Ottima scelta anche brillanti e diamanti. Qualora si volesse optare per altre pietre, meglio evitare quelle di colori troppo vistosi, magari meglio puntare su una pietra di luna. Insomma, sul classico abito bianco meglio propendere per gioielli che creino giochi di luce piuttosto che su altri visivamente ingombranti.

Nel caso si volessero indossare più gioielli, l’ideale è una parure. In caso contrario, bisognerà essere bravissime a simularla scegliendo monili che sembrino farne parte. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio cosa mettere e come.

Nel caso si portino pettinature elaborate e alte gli orecchini dovranno essere corti. Concesso farli scendere oltre il lobo solo di pochi cm. Se i capelli dovessero essere sciolti, si può azzardare qualcosa di più lungo e vistoso, sempre senza esagerare. In questo caso però niente collana.

Se la chioma dovesse essere adornata da fermagli gioiello, preferibile non sovraccaricarsi indossando collane e orecchini. La collana dovrà adattarsi allo scollo. In una scollatura a cuore o poco ampia è ideale un girocollo. Se a v, una catenina con un pendente starà benissimo. Collane più elaborate solo nel caso lo scollo sia molto ampio e generoso.

Ovviamente, nel caso di un abito accollato, la collana è severamente proibita. Se la scollatura dovesse essere sulla schiena, esistono delle collane apposite. Qualora l’abito fosse giromanica o a maniche corte anche un bel bracciale non guasterà.

