Quando arrivano l’autunno e l’inverno tutti devono stare attenti ai malanni di stagione. L’abbassamento delle temperature, l’aumento dell’umidità, gli sbalzi di temperatura da interno ed esterno vanno ad influire negativamente sulla nostra salute. Per questo ci si ammala davvero molto spesso fino all’arrivo della prossima primavera.

Occorre stare molto attenti, anche se si avverte un semplice mal di gola. Inoltre, bisogna prestare maggiormente attenzione se ad ammalarsi sono le persone più fragili, come i bambini o gli anziani. Ad ogni modo, oltre ai farmaci ecco come si potrebbe affrontare un malanno di stagione per combatterlo.

Parliamo, ad esempio, dell’influenza senza febbre. Capita spesso di avere tutti i sintomi influenzali ma di non avere la febbre. In questo caso bisogna comunque rivolgersi al proprio medico. Tuttavia, ci sono anche delle semplici accortezze da poter mettere in atto da subito.

Oltre ai farmaci ecco come si potrebbe affrontare l’influenza senza febbre

L’opinione di un medico esperto è fondamentale. Mai sottovalutare un sintomo perché anche un semplice mal di testa potrebbe indicare problemi più seri legati alla propria salute del cuore, del sistema circolatorio oppure alterazione della pressione sanguigna.

Dopo aver consultato il proprio medico, però, si possono mettere in atto delle piccole accortezze in casa in modo da sentirsi meglio e guarire più velocemente. Anche se non si ha la febbre, lo stato influenzale può essere molto fastidioso e aggressivo coinvolgendo diverse parti del corpo.

Molto comuni sono il raffreddore, il mal di testa, dolori cervicali, dolori alle ossa, tosse, mal di gola e naso chiuso. Cosa fare per affrontare questo tipo di influenza? Qualche consiglio utile:

arieggiare sempre la camera da letto appena ci si alza;

spostarsi in una stanza calda e confortevole avendo sempre a disposizione tutto quello che serve;

massaggiare la parte dolorante con oli essenziali rilassanti;

evitare di usare apparecchi elettronici per tante ore;

riposare più del solito;

bere tanta acqua;

preferire alimenti ricchi di vitamine;

stare al buio o evitare la luce troppo forte;

fare impacchi di camomilla sugli occhi.

Sia nell’arieggiare la camera, sia nella camera in cui si passa la giornata, sarebbe utile un profumatore con una fragranza rilassante come la lavanda. Questo potrebbe aiutare molto a dare un po’ di sollievo per il raffreddore.

Cosa mangiare e cosa evitare durante l’influenza

Oltre ai farmaci ecco come l’alimentazione potrà essere un aiuto fondamentale per riuscire a guarire in poco tempo e nel modo giusto dall’influenza. Ci sono alcuni alimenti che accelerano la guarigione, ma alcuni possono ostacolarla. I cibi utili sono questi:

frutta e verdura;

brodo, zuppe e minestre;

agrumi;

miele;

zenzero;

cannella;

aglio e cipolla.

I cibi assolutamente da evitare, invece, sono i seguenti:

bevande zuccherate;

caffeina;

carne;

alimenti grassi e fritti;

latticini.

Naturalmente, è sempre il caso di rivolgersi ad un nutrizionista. In base a esigenze e disturbi di una persona, un esperto riuscirà ad essere più preciso con alimenti consigliati e quantità adatte.