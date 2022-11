Lo sbalorditivo film Palma d’Oro a Cannes acclamato dalla critica da vedere assolutamente al cinema

Negli ultimi anni le piattaforme di streaming sono state una compagnia più che indispensabile per passare le lunghe giornate di attesa. Netflix, Amazon Prime Video, Now tv e tante altre sono state finestre sul mondo del cinema dal quale siamo rimasti lontani per troppo tempo. Non a caso spesso ci siamo trovati a consigliare nuove uscite che potessero stuzzicare l’attenzione degli spettatori che non riescono a scegliere negli immensi cataloghi. Ad esempio in tema di serie stanno facendo molto parlare di sé la sconvolgente Dahmer, tratta dalla vera storia dell’assassino di Milwaukee, e la controversa The Watcher.

In altri casi possiamo sfamare la nostra passione cinefila ripescando grandi classici cult su Amazon Prime Video.

Lo sbalorditivo film Palma d’Oro che ci lascerà senza parole

Tuttavia, per quanto possano essere validi i prodotti che troviamo sulle piattaforme di streaming, il gusto della sala cambia completamente l’esperienza cinematografica. E allora quale occasione migliore per tornare nelle sale se non quella di goderci niente meno che l’ultima Palma d’Oro a Cannes.

Il film in questione è Triangle of Sadness, letteralmente “il triangolo della tristezza”.

Il film si apre con Carl, giovane modello dalla faccia pulita che cerca di ricavarsi un posto nel mondo della moda, e di Yaya, modella bellissima, affermata e fidanzata di Carl.

Sin dall’inizio i due affrontano le dinamiche di coppia cercando di capire quale sarà il loro destino amoroso e se la relazione è solo un espediente per accalappiare più follower sui social.

Proprio Yaya, tipica influencer, riceverà in omaggio una crociera alla quale partecipare con il proprio ragazzo. Dopo liti banali su chi debba pagare il conto a cena tra uomo e donna e su chi guadagni di più, i due partono alla volta delle Bermuda.

Risvolti inaspettati

Da qui si aprirà il secondo capitolo incentrato sulla crociera dove gli eventi e un grottesco gruppo di facoltosi turisti russi regaleranno risvolti insospettabili.

Lo sbalorditivo film Palma d’Oro che abbiamo appena descritto è un’affilata critica sociale realizzata con impeccabile maestria e tagliente umorismo. Nel film infatti non viene fatta la morale a nessuno, non c’è tono inquisitore e buonista. Piuttosto è l’occhio dell’osservatore esterno sulle convenzioni della società, dei ruoli dell’uomo e della donna, dei ricchi e dei poveri, del giusto e lo sbagliato. Insomma una panoramica su quello che ogni giorno ci passa sotto gli occhi e a cui ormai non facciamo più caso. Il tutto condito con un crudo, ma fine, sarcasmo.