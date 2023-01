Come si allenano i Maneskin e Michelle Hunziker. Perdere chili con i segreti dei vip

Pensiamo sempre che la vita delle persone famose sia facile e privilegiata ma spesso potrebbe esserci dietro un allenamento fisico costante che permette di affrontare tutti gli impegni. Ciò che non manca mai è il divertimento

Sono saliti alla ribalta dopo X Factor e non sono più scesi. Ora che tutto il Mondo li conosce e li apprezza, i Maneskin sorprendono oltre che con la loro musica anche con le dichiarazioni. Il leader Damiano David ha affermato che la band non solo non fa uso di droghe ma non beve alcolici. Potrebbe suonare come un’eresia per gli amanti della storia del rock abituata a personaggi maledetti che vivono senza regole e muoiono giovani. Pare che le nuove generazioni tengano al fisico e alla salute molto più delle precedenti e lo stile di vita rispecchia questa convinzione.

Quindi, allenamenti in palestra con il sollevamento pesi per raggiungere la forma necessaria sul palco da dove il pubblico viene intrattenuto con spettacoli che sono dispendiosi come eventi sportivi. E niente junk food. La band cucina gli spaghetti anche quando si trattiene in California per incidere in studio i nuovi pezzi, si rilassa in piscina e si diverte con il calcetto.

Quando girano per i tour utilizzano le strutture dell’albergo e non smettono di fare esercizio fisico. Le concessioni con il cibo sono davvero poche e le regole che seguono sono veramente rigide.

Varietà e sport

Come si allenano i Maneskin e le altre star che hanno successo in Italia? La risposta è semplice, variando l’attività fisica e facendo sport diversi. Stare sul palco e garantire performance di altissimo livello richiede fiato e capacità fisiche non indifferenti.

Ma anche presentare, cantare e ballare non è un gioco da ragazzi. E se c’è una presentatrice in grado di fare qualunque cosa sul palco e in palestra questa è Michelle Hunziker.

Super allenata e sempre in forma, le foto sui social documentano duri allenamenti con il bilanciere. Ma è conosciuta la sua passione per lo sci, la corsa, la ginnastica e il pilates e l’attenzione che ripone nell’alimentazione.

Michelle Hunziker pratica tennis, nuoto, sci nautico canoa, aerobica e gioca a basket e pallavolo. È appassionata di immersione subacquea e ascolta il suo fisico quando si tratta di cibo. Evita il junk food e mangia in maniera variegata. Carne bianca, pesce, formaggio magro e uova. Importanti le cotture sempre al vapore e al forno. Quindi, niente fritture.

Come si allenano i Maneskin e quali esercizi sono utili

Cosa possiamo imparare dai vip per perdere chili in eccesso? L’insegnamento è chiaro, cerchiamo di non prenderli affatto. Evitiamo di annoiarci con lo sport e proviamo a mantenerci in forma con le attività che amiamo e che ci divertono di più. Purché ci portino lontano dal divano e da una console. Se vogliamo rinchiuderci in palestra facciamolo per aggiungere tonicità all’esercizio aerobico. Non è necessario pagare abbonamenti costosi che poi non utilizziamo. L’esercizio può essere fatto anche in casa e con poco spazio.

Esercizi sul posto come flessioni, squat, affondi, plank e addominali sostituiscono i pesi e ci danno risultati simili. Potrebbero bastare 20 minuti al giorno da affiancare a 45 minuti di camminata per riprendere la forma fisica e mantenerla. Ciò che fa differenza è la mentalità e la convinzione. Perché non appena abbassiamo la guardia, divano e console potrebbero riprendere il sopravvento e rovinare il lavoro fatto. Soprattutto in inverno.