Da inizio anno il settore della tecnologia FTSE Italia All-Share Technology) sta dominando a Piazza Affari con un rialzo del 17,1%. Una performance molto superiore al quella del paniere principale di Milano che ha guadagnato il 9,38%. All’interno del settore dei tecnologici c’è un titolo che sta stupendo gli investitori, anche se non è nuovo a performance strabilianti. Parliamo di TXT e-Solutions, un titolo che nel corso dell’ultimo anno ha guadagnato oltre il 50% e che da inizio anno oltre l’8%. Sicuramente non una performance eccezionale, ma ci potrebbero essere tutte le premesse affinché possa stupire a Piazza Affari nel settore della tecnologia.

La valutazione secondo i multipli di mercato

Qualunque sia l’indicatore utilizzato le azioni TXT e-Solutions risultano essere sottovalutate. Ad esempio, secondo il rapporto prezzo su utili parliamo di una sottovalutazione del 50% circa che scende a circa il 40% nel caso del rapporto prezzo su fatturato. In quest’ultimo caso, però, va sottolineato che il valore di questo parametro di TXT e-solutions è alto in assoluto. Secondo il fair value (calcolato con il metodo del discounted cash flow), invece, le attuali quotazioni sono in linea con le attese di questo indicatore.

A Piazza Affari nel settore della tecnologia c’è un titolo eccezionale: le indicazioni dell’analisi sul titolo TXT e-Solutions

Il titolo TXT e-Solutions (MIL:TXT) ha chiuso la seduta del 24 gennaio a quota 13,82 euro, in rialzo del 2,83% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Come dicevamo questo titolo non è il migliore del settore da inizio anno. Tuttavia, sta mostrando una forza nel rialzo molto importante. Ad esempio, la performance del +2,83% del 24 gennaio è impressionante non solo per il rialzo in se’, ma per il fatto che sia stata accompagnata da un aumento dei volumi superiore al 300%.

D’altra parte sia l’incrocio delle medie che lo SwingTrading Indicator sono saldamente impostati al rialzo e, almeno per il momento, non ci sono segnali di pericolo in arrivo. Anche dal Relative Strength Indicator arrivano buone indicazioni visto che non si trova ancora in una situazione di ipercomprato.

Per un’inversione ribassista di lungo periodo bisogna monitorare con attenzione il supporto a 12,4 €. Da questa area, infatti, è partito a inizio anno il rialzo in corso.

