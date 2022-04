Come sgonfiare la pancia con questi ingredienti detox che saziano e ridurrebbero il grasso addominale per essere pronti per la prova costume

Il tempo sembra essere volato. In un attimo siamo in primavera e questo significa solo una cosa: l’estate è quasi alle porte. Come superare la prova costume?

Inoltre, siamo reduci dalle festività di Pasqua. Non biasimiamo chi si è scatenato, perché quest’anno la Pasqua andava festeggiata a dovere. Ora, però, è tempo di tornare a mangiare correttamente, se la nostra intenzione è quella di raggiungere la pancia piatta.

Come fare? Per prima cosa, bisogna correggere la nostra alimentazione e, in secondo luogo, affiancare l’attività fisica. Per quanto riguarda l’allenamento, gli esperti suggeriscono come camminare, non solo per scolpire il fisico ma anche per ridurre il colesterolo cattivo. Infatti, immaginiamo che a Pasquetta qualcuno avrebbe potuto esagerare con la quantità di carne rossa.

Per quanto riguarda l’alimentazione, medici e nutrizionisti suggeriscono di consumare più frutta e verdura, a discapito di alimenti grassi e ricchi di zuccheri. Tuttavia, sarebbe il caso di non esagerare anche con la frutta. Sebbene contenga zuccheri naturali, si tratta pur sempre di zuccheri.

I frullati

In pratica, via libera a frutta e verdura, facendo attenzione alla quantità. Ecco come sgonfiare la pancia con questi ingredienti detox, che ci aiuteranno a raggiungere presto i nostri obiettivi. Consigliamo di bere un frullato al giorno, pesando la frutta inserita.

Grazie all’azione antiossidante della frutta e delle vitamine e sali minerali contenuti, con i seguenti frullati dovremmo avere la possibilità di saziarci e, allo stesso tempo, di ridurre il grasso addominale:

frullato ai mirtilli;

frullato al kiwi;

frullato alla carota;

frullato al finocchio;

frullato all’arancia;

frullato arancia e carota;

frullato alla mela.

Anche la Fondazione Veronesi suggerisce di ridurre il grasso addominale, poiché potrebbe essere un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari. Cosa serve per fare i diversi frullati?

Per il frullato ai mirtilli abbiamo bisogno di 100 g di mirtilli, mezza mela verde, 80 g di yogurt greco e, per sostituire lo zucchero classico, un cucchiaino di miele. E per il frullato al kiwi gli ingredienti sono gli stessi di quello prima menzionato, ma i mirtilli andranno sostituiti da due kiwi.

Per quanto riguarda il frullato alla carota, necessitiamo di due carote, mezza mela verde, il succo di mezzo limone e un pezzo di zenzero. Invece, per il frullato al finocchio ci servono oltre che mezzo finocchio, il succo di mezzo limone, mezza mela verde e 100 ml di acqua.

Per il frullato di arancia, ci servirà un’arancia, mezza mela verde e il succo di un limone intero. Diverso, invece, quello di arancia e carota, perché avremo bisogno di due carote, un gambo di sedano, un pezzo di zenzero e un’arancia. Infine, per il frullato alla mela necessitiamo di una mela, 70 ml di acqua, un po’ di cannella e il succo di un limone.

