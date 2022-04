Se abitiamo in zone di campagna, abbiamo un giardino, un garage, avremo più possibilità di trovare nascosto in qualche angolo un topo pronto a fare qualche danno. Alcuni sono anche carini, quando sono di piccole dimensioni. Non si tratta di ratti di fogna, ma possono creare comunque non pochi problemi. Potrebbero, infatti, distruggere i cavi elettrici, popolare le tubazioni e sgranocchiare parte dell’orto, tuberi, bulbi e fare buche fastidiose.

La prima cosa da fare è agire sul fronte della prevenzione, soprattutto per quanto riguarda i bidoni dell’immondizia posizionati fuori casi, che dovremo tenere puliti. Ovviamente, anche dentro casa dovremo evitare di tenere fonti di cibo che potrebbero attirare la loro attenzione. Anche in giardino e nell’orto, però, potremo intervenire con alcuni rimedi.

Per scacciare i topi dal giardino e casa non utilizziamo i dissuasori ad ultrasuoni piuttosto aggiungiamo queste profumate piante aromatiche che li tengono lontani

Per gli spazi interni molti usano dei dispositivi a ultrasuoni, degli apparecchi che hanno un determinato raggio d’azione e inviano degli impercettibili suoni che allontanano i topi. Anche se è completamente ecologico, e molto utile in casa, potrebbe non essere la soluzione migliore per non farli avvicinare al giardino. Necessitano di una presa e, nella maggior parte dei casi, gli ultrasuoni non oltrepassano i muri. Esistono anche quelli specifici per l’esterno, che hanno altre caratteristiche, ma se in casa abbiamo un coniglio domestico o un criceto, il rumore potrebbe infastidirli. Quindi, prima di acquistare questo genere di dissuasori, valutiamo se sia un prodotto che fa al caso nostro.

Per scacciare i topi dal giardino e casa potremo affidarci a dei repellenti totalmente naturali e anche molto gradevoli per noi, ovvero le piante aromatiche. Sono un vero jolly in casa, perché oltre ad essere straordinarie in cucina, profumano l’ambiente e gli armadi aromi di vario genere.

Scegliamo nel vivaio una piantina di alloro e posizioniamola in giardino, il suo odore non è assolutamente piacevole per i topi. Cresce velocemente ed è anche perfetta per realizzare siepi, quindi potremo addirittura piantare i semi.

Belle da vedere ma dal potere repellente

Un’altra pianta che tiene i topi lontano da casa è la ruta, utilizzata fin da tempi remoti, anche dalle nostre nonne. Perfetta da coltivare in mezzo ai campi o semplicemente da tenere in cantina e vicino l’ingresso di casa. Il suo forte sentore potrebbe essere sgradevole anche per vari insetti, mentre dal punto di vista estetico è molto bella da vedere.

Dalle proprietà aromatiche, e repellente naturale, è la camomilla, la vedremo fiorita a partire da maggio e per noi produce un profumo intenso e piacevole. Mettiamola in luoghi soleggiati e caldi ed evitiamo ristagni nel terreno per fare crescere i suoi delicati fiorellini, che terranno alla larga i topi.

