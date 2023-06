Come sembrare più magra con i jeans: ecco il modello giusto per snellire cosce e gambe

I jeans rappresentano, senza dubbio, un capo d’abbigliamento intramontabile. Rinunciare ad indossarli è davvero difficile, anche se hai qualche kg in più e sembra che questi pantaloni non ti donino. In realtà, un particolare modello può avere il pregio di farti sembrare più magra e con gambe da fare invidia.

Alzi la mano chi non ha mai avuto un paio di jeans nella vita. I jeans sono comodi, non passano mai di moda, stanno bene con tutto, li vogliono persino i bambini. E tu, che spesso ti fai problemi ad indossarli per via delle tue forme arrotondate, forse non sai che possono aiutarti ad apparire più snella. E far sembrare le tue gambe chilometriche e magrissime. Basta soltanto sapere quale modello acquistare.

Il potere del denim blu scuro

Vuoi avere gambe magre e slanciate da fare invidia? Quello su cui devi puntare è un jeans aderente in denim blu scuro. Questo modello di pantalone, in questo preciso colore, ha il pregio di far apparire le gambe più sottili e più lunghe. Non devi poi preoccuparti del punto vita, perché si tratta di jeans elasticizzati che non lo stringono ma si adattano alla sua forma, senza strizzarla.

Bene quindi il colore blu scuro, e meglio anche se sfumato. Puoi quindi scegliere un denim blu scuro trattato in modo da riportare una sfumatura laterale sulle gambe scura o bianca. In questo modo, l’effetto ottico sarebbe come quello di gambe dal contorno disegnato, che appaiono ancora più sottili.

Come sembrare più magra con i jeans abbinando anche la maglia giusta

Dunque, puoi apparire magrissima optando per il jeans giusto, stretto e in tessuto blu scuro, preferibilmente sfumato. Ma non è finita qui. Per valorizzare il tuo fisico e apparire più snella, non puoi non pensare alla parte superiore del tuo corpo. Per cui devi abbinare al jeans la maglia giusta.

In questo caso, su un denim scuro sfumato otterrai il massimo risultato con una maglia con drappeggio. Si tratta di modelli particolari e in voga da alcuni anni, che si presentano sotto forma di top, maglie a manica corta o con maniche al gomito. La particolarità, come si evince dal nome, è il drappeggio sul busto, sotto lo scollo. Questa conformazione cadente del tessuto camuffa le forme abbondanti assottigliando al contempo il punto vita. Sceglila in colore nero sul tuo denim scuro e sembrerai una modella! Dunque, ecco come sembrare più magra con i jeans.