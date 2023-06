2 romanzi da leggere in riva al mare per riflettere e passare il tempo in spiaggia

Tra i libri perfetti da leggere in spiaggia troviamo i thriller ma anche i romanzi e i polizieschi. Le nuove uscite sono ricche di titoli interessanti perfetti anche per essere divorati in riva al mare.

Sta arrivando l’estate e con lei aumenteranno le occasioni da trascorrere in spiaggia al sole. I fine settimana e, per i più fortunati, le settimane di vacanza saranno un momento di relax e tranquillità da sfruttare al massimo. Oltre alla settimana enigmistica e alle carte, però, la spiaggia è anche il momento ideale per dedicarsi alla lettura. Quei libri che non si ha il tempo di leggere durante il giorno saranno lì ad aspettarci per dilettare le nostre giornate. Tra i libri da non perdere ne troviamo, in particolare, due. Il primo è “Tornare dal bosco” di Maddalena Vaglio Tanet e il secondo “Un giorno di festa” di Joyce Maynard.

2 romanzi da leggere in riva al mare

Il primo libro di cui si tratterà è “Tornare dal bosco” della scrittrice Maddalena Vaglio Tanet. Un romanzo molto scorrevole ambientato in Piemonte. La storia di una maestra che, sconvolta e piena di sensi di colpa, dopo il suicidio di una sua alunna decide di sparire tornando al bosco. Il bosco come rifugio dal Mondo esterno e dai dolori troppo grandi per essere affrontati serenamente.

Sarà un suo allievo a trovarla, nascosta in un capanno abbandonato. Proprio il ragazzino le porterà cibo e acqua, che le permetteranno di sopravvivere. Una storia coinvolgente e commovente che saprà conquistare il Lettore sin dalle prime pagine. Una storia di intrecci tra borghi di montagna, amore, sensi di colpa e morte.

Un giorno di festa

Come secondo tra i libri da leggere in un solo giorno, magari in spiaggia, troviamo “Un giorno di festa” di Joyce Maynard. Si tratta, anche in questo caso, di un romanzo, ma ambientato negli Stati Uniti. La storia è narrata dal punto di vista di un ragazzino che, per caso, si imbatte in un uomo evaso di prigione. L’incontro fortuito tra i due al supermercato darà il via ad una serie di avvenimenti che sconvolgeranno le vite del protagonista e di sua madre.

Pagina dopo pagina il Lettore conoscerà nuovi personaggi più o meno positivi. Il finale sorprenderà, ma una lettura attenta permetterà di immaginare la fine del romanzo. Tanto amore e altrettante riflessioni sul senso della vita, oltre che sulla crescita fisica e interiore. Ecco i 2 romanzi da leggere in riva al mare per passare il tempo ma anche riflettere sul Mondo.