Non sempre eleganza è sinonimo di abiti costosi. Si ha sempre la convinzione che caro significhi per forza chic. In molti casi è sicuramente vero, accessori e abiti firmati donano eleganza. Ma questo non significa che non si possa rendere di lusso un outfit più economico. Bisogna solo seguire i consigli giusti e i trend del momento. In un periodo così critico dal punto di vista economico è sicuramente un vantaggio per le nostre tasche.

Consigli per sembrare chic e di lusso questa estate con 3 soluzioni economiche

Siamo in vacanza in una delle località più belle e spettacolari d’Italia. Dopo una giornata in spiaggia usciamo a cena in un ristorante con vista mare. Il sandalo alto è quasi d’obbligo, ma cosa indossiamo? Basta un vestito stile sottoveste. Non per forza in seta, l’importante è che sia o nero o di un colore sgargiante per esaltare l’abbronzatura. I capelli raccolti in una coda bassa. Una collana d’effetto e qualche anello al dito.

E per il giorno magari per una passeggiata sul lungomare?

Un bel pantaloncino bianco a vita alta. Abbiniamo una camicia bianca larga che annoderemo in vita. Una collanina più sottile questa volta. Orecchini pendenti semplici, magari con una perla. Capelli sempre raccolti in una coda bassa o uno chignon. E poi l’accessorio che non può mancare: degli occhiali da sole neri. In un attimo il nostro abbigliamento sembrerà costosissimo.

Per finire un outfit da spiaggia. Mettiamo il nostro costume, intero o a due pezzi. Sandalo gioiello o semplice e nero. Borsa in paglia con tutto ciò che ci serve. E invece dei soliti copricostume usiamo una camicia over. A fiori o colorata, che sia abbastanza lunga da coprire anche i fianchi. Ma portiamola aperta.

Ecco dei consigli per sembrare chic e di lusso questa estate con 3 soluzioni economiche. Possiamo usare quello che abbiamo già nell’armadio o acquistarlo in un negozio economico. Ma con queste soluzioni sembreremo elegantissime.