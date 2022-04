Prima o poi, tutti dovremmo fare i conti con il calcare. Macchie, aloni e incrostazioni si presenteranno presto, soprattutto in ambienti umidi come la cucina e il bagno. Luoghi in cui passa o si deposita l’acqua. WC, lavelli e rubinetteria sono i posti più colpiti da questo sedimento che si forma a causa della durezza dell’acqua.

Le macchie di calcare possono essere ostinate e difficili da togliere. Sfregando con forza e utilizzando i detergenti sbagliati si possono facilmente graffiare le superfici. Per evitare che questo accada, cercheremo di capire come sciogliere vecchie incrostazioni di calcare senza provocare danni a sanitari e rubinetteria.

Prima, però, ecco altri 2 trucchetti da non perdere per pulire gli angoli più difficili in soli 5 minuti

Oltre alle pulizie domestiche ordinarie, esistono anche quelle straordinarie. Ovvero, quelle pulizie che possono essere rimandate a “tempi migliori”. Pulire il forno incrostato, ad esempio, fa parte di quelle operazioni che spesso decidiamo d’ignorare, proprio per mancanza di tempo, oppure di volontà. Eppure, esistono dei trucchetti favolosi e super veloci per risultati ottimali in pochi minuti. Ecco, infatti, come pulire il forno e la serpentina in soli 5 minuti, eliminando subito incrostazioni e grasso bruciato con i formidabili trucchetti della nonna.

Tra le faccende domestiche più noiose, senza dubbio rientra anche la pulizia dei vetri. Ecco, però, come rendere vetri e specchi subito lucidi e senza aloni, in poche mosse.

A questo punto, è giunto il momento di capire come sciogliere vecchie incrostazioni di calcare in un lampo e avere WC e rubinetteria sempre brillanti e igienizzati con questi trucchetti furbi

Il primo trucchetto formidabile unisce l’azione di un prodotto naturale e uno chimico. Parliamo dell’acido citrico e del detersivo per i piatti. Bisognerà mescolare in un bicchiere i due ingredienti. Agitare prima dell’uso e versare lungo i bordi del WC. Lasciare agire per mezz’ora e poi strofinare con lo scopino. Infine tirare lo sciacquone. In alternativa, unire l’azione dell’acido citrico alla candeggina. Versare i due prodotti nel WC. Attendere circa un quarto d’ora, poi strofinare e sciacquare. Per eliminare il fondo nero lasciare agire la soluzione per tutta la notte.

Per pulire la rubinetteria, invece, si consiglia di preparare una pasta densa con 2 cucchiai di bicarbonato di sodio e qualche goccia d’acqua. Passare sulla rubinetteria e poi con una spugna inumidita nell’aceto bianco strofinare delicatamente. Poi, sciacquare e asciugare con un panno di microfibra asciutto. Il calcare sparirà in un lampo.

Lettura consigliata