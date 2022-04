Abbiamo appena concluso una delle ultime festività prima delle vacanze estive. In vista del caldo e della prova costume molti potrebbero però iniziare a sentire dei sensi di colpa per tutto il cibo ingurgitato durante le cene e le grigliate pasquali. Per questo motivo molti potrebbero correre ai ripari, affamandosi oppure buttandosi in delle diete fai da te. Questo non è salutare, prima di tutto perché ritornando alle abitudini precedenti si potrebbero recuperare i chili persi. In secondo luogo, poi, quando si intraprende un percorso riguardante la nutrizione, sarebbe necessario confrontarsi con un esperto nel settore.

Per questo oggi, nello scoraggiare di seguire i trend che si trovano online, spieghiamo come mai certi cibi che molti considerano “magri” possano invece far ingrassare. Si potrebbero presentare dei centimetri in più sul girovita e potrebbe anche verificarsi un aumento di peso con questi cibi che sono spesso considerati “fit”. Scopriamo insieme quali sono.

Le scelte alimentari, come distinguere quelle vantaggiose dai falsi amici

Le scelte di ogni giorno, insieme allo sport, sono poi quelle che contano sul lungo periodo. Però è importante farsi guidare ed essere consapevoli di cosa si mette nel piatto. Infatti, molti sono convinti che ci siano degli alimenti da poter consumare liberamente. Questo, spesso, non corrisponde a verità. Ad esempio, la frutta e i suoi derivati sono ottime fonti di vitamine, ma contengono comunque degli zuccheri che vanno assunti senza cadere negli eccessi. Inoltre, consumare la frutta nella sua forma liquida, come ad esempio nelle spremute e nei centrifugati, sarebbe meno vantaggioso. In questo modo si perdono molte fibre e, di conseguenza, diminuirebbe il volume del frutto, portando a un minor senso di sazietà.

Centimetri in più sul girovita e chili sulla bilancia con questi alimenti che sembrano dietetici ma contengono una marea di calorie

Vediamo però quali sono gli altri cibi che spesso sono sottovalutati e che però contengono tante calorie. Uno su tutti è l’avocado, condimento spesso presente nelle insalate e nelle salse di accompagnamento. Questo, generalmente, dovrebbe essere dosato e usato come sostituto dell’olio. Per non arricchire inutilmente il proprio piatto è meglio evitare di mischiare le due cose. Infatti, entrambi gli alimenti sono molto nutrienti. Difatti, 100 grammi di olio contengono 900 kcal e lo stesso peso di avocado ne contiene 231.

