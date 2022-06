C’è un colore particolare di capelli, ormai raro, che caratterizza molti personaggi di cartoni animati e film. Ha diverse sfumature e addirittura una lega il suo nome al famoso pittore Tiziano. Il colore a cui ci riferiamo indica la passione, la forza, il coraggio. Stiamo parlando del rosso.

La percentuale di persone al Mondo con questo colore di capelli risulta bassa. Ogni anno in varie Regioni italiane, ma anche a livello nazionale e internazionale, si organizzano raduni di persone dai capelli rossi. La loro pelle è di solito chiara e delicata, così anche gli occhi.

La chioma rosso ramato, rosso Tiziano o pel di carota è davvero particolare e richiede attenzioni. Se si vuole schiarire un po’ la tonalità si può provare qualche rimedio casalingo.

Alcuni ingredienti naturali per schiarire la chioma rossa

Ci sono in natura tante tonalità di rosso e tutte belle. Per toglierci un capriccio e scaricare un po’ il colore, potremmo provare con qualche semplice ingrediente naturale. Si può preparare una maschera mescolando due cucchiai di balsamo per capelli con il succo di un limone e alcuni cucchiai di miele. Applichiamo sulla lunghezza dei capelli e procediamo con lo shampoo dopo 30 minuti di posa.

Un altro metodo consiste nell’uso della cannella. Questa spezia si trova facilmente in cucina e potrebbe servire anche per schiarire leggermente i capelli. Mescoliamo un cucchiaio di cannella con del balsamo e spalmiamo il composto sui capelli. Laviamo via il tutto con uno shampoo dopo almeno un’ora.

In alternativa, mettere in infusione in acqua bollente alcune bustine di camomilla. Appena il liquido si sarà raffreddato, bagnare i capelli e poi procedere al lavaggio dopo 30 minuti.

Come schiarire o ravvivare i capelli di questo colore in modo naturale e cosa fare per proteggerli in estate

Se invece volessimo ravvivare il nostro bel rosso, si potrebbero bagnare i capelli con la birra rossa e lavarli dopo 30/60 minuti. Un altro metodo è quello di inumidire i capelli e poi applicare il tè nero messo in infusione per 15 minuti. Lavare la chioma dopo 20 minuti.

Se abbiamo dell’aceto di mele, mescoliamone un po’ con 400 ml d’acqua. Dopo aver fatto lo shampoo, versiamo il liquido sui capelli e poi risciacquiamo dopo una decina di minuti.

Specialmente in estate sarebbe bene coprire la chioma rossa con cappelli o foulard per mantenere il colore intenso. Sono anche utili i prodotti solari appositi e anche quelli termoprotettori, prima di usare phon o piastre. Ogni tanto, prima del solito shampoo, se la capigliatura è sciupata potremmo fare un impacco . Ad esempio, possiamo usare olio di cocco da lavare via dopo 30 minuti facendo lo shampoo.

Abbiamo, quindi, appreso come schiarire o ravvivare i capelli rossi in modo semplice e con prodotti che abbiamo di solito a casa.

