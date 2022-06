Le salse sono condimenti gustosi che possono anche portare freschezza ad un piatto. Oltre che caratterizzarlo con una nota di gusto differente. L’uso di una salsa, inoltre, può agire a volte come un incentivo a finire il piatto. Perché piace l’idea di intingervi dentro il cibo prima di gustarlo. Certo, basta andare al supermercato più fornito per scoprire la più varia serie di salse messe a nostra disposizione. Ma possiamo preparare anche da noi un composto adatto a condire le nostre pietanze e sulla base del nostro gusto. Ad esempio, sarà gustosissima questa salsa per insalata e pesce, o patate, a base di yogurt con limone, aglio e prezzemolo. Aggiungendo una punta di miele e di salsa agrodolce, potrà sposarsi anche con il pollo. E, nel complesso, potrà sostituire anche il classico pinzimonio.

Per realizzare dunque questa salsa ideale per pesce, carni bianche e verdure, avremo bisogno di questi ingredienti:

300 g di yogurt greco;

½ cucchiaino di aglio granulare;

1 cucchiaino di miele;

il succo di ½ limone;

1 cucchiaino di salsa agrodolce;

prezzemolo q.b.;

sale q.b.;

pepe nero q.b.

Gustosissima questa salsa per insalata e pesce, perfetta per salmone e patate ma anche per pollo e pinzimonio

Per realizzare la salsa dovremo prendere una ciotola lavata e pulita. Dentro verseremo 300 g di yogurt bianco greco, ossia il contenuto di 2 vasetti. Proseguiremo aggiungendo mezzo cucchiaino di aglio tritato granulare già pronto. Questa spezia si può facilmente trovare già pronta al supermercato. Continueremo con l’aggiunta nella miscela di un cucchiaino di miele e di un altro cucchiaino di salsa agrodolce. Dovremo quindi prendere un limone, tagliarlo a metà con un coltello e spremere una di queste nella ciotola. Addizioneremo in ultimo un pizzico di sale e uno di pepe nero.

Mescoleremo fermamente il tutto con un cucchiaio, in modo da amalgamare per bene gli ingredienti. Quando il composto sarà omogeneo, aggiungeremo un pizzico di prezzemolo. La nostra salsa per condimenti sarà pronta. Potremo usarla per piatti di pesce come il salmone. O per infondere un gusto diverso a un’insalata di verdure o a un’insalata di patate. Potremo inoltre sostituirla al tipico pinzimonio come salsa a crudo in cui intingere verdure crude.

