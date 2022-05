Donne e uomini spendono ogni giorno moltissimi soldi dall’estetista. Molti ci vanno per rifarsi lo smalto alle mani o per rilassarsi con una bella pedicure riposante. La maggior parte delle persone, però, ci va per un motivo ben preciso: farsi la ceretta. La lotta contro i peli del corpo è una costante per tantissime persone. Queste, infatti, provano i metodi più disparati per cercare di liberarsi una volta per tutte dalla peluria.

La ceretta è solo una delle tecniche più diffuse e utilizzate per rimuovere i peli, ma non è l’unica. Esistono metodi più sbrigativi, come lamette, rasoi ed epilatori, i migliori quando abbiamo fretta e vogliamo avere risultati immediati. Altre persone, invece, decidono di testare l’epilazione definitiva, come quella con il laser o la luce pulsata, ad esempio.

Tra queste tecniche, però, ce n’è una, molto meno conosciuta ed utilizzata, che potrebbe rivoluzionare la nostra vita. Rispetto ad altri metodi che possono irritare la pelle, questa tecnica è molto meno invasiva e, infatti, sta conquistando tantissimi consensi. Ecco di cosa si tratta.

Invece della ceretta, per eliminare la peluria sul viso e sotto il mento è più adatto questo trucchetto che non irrita la pelle

Farsi la ceretta e ritrovarsi con la pelle irritata, piena di puntini rossi e, spesso, anche con fuoriuscite di sangue, capita molto spesso. A volte accade perché la pelle è troppo sensibile e delicata. In altri casi, invece, è colpa degli errori che commettiamo quando facciamo la ceretta.

Per risolvere questi problemi, potremmo sfruttare uno dei metodi migliori per non irritare la pelle. È noto come “filo arabo” e, in poche parole, si tratta di una depilazione fatta proprio tramite l’utilizzo di un filo. Il tutto si esegue semplicemente attorcigliando il filo, di cotone o seta, tra le mani. Con quest’ultimo, poi, si catturerà il pelo, il quale verrà estirpato con un leggero pizzicore.

Gli esperti ritengono che sia una delle migliori tecniche di depilazione per chi ha la pelle molto sensibile. Ecco perché, invece della ceretta, per eliminare la peluria potremmo utilizzare questa tecnica decisamente più delicata.

Strappo meno traumatico per eliminare anche i peli più corti

Un’altra tecnica di rimozione dei peli utile per chi ha la pelle particolarmente sensibile è la ceretta brasiliana. Questo tipo di cera, infatti, avrà una temperatura molto più bassa di quella tradizionale. Il risultato è che lo strappo non creerà rossori o irritazioni, e tutto ciò gioverà anche a chi soffre di capillari fragili.

In buona sostanza, questo tipo di ceretta non utilizza le classiche strisce di carta. La cera, infatti, quando viene stesa sulla pelle, diventa una sorta di grande cerotto, da tirare via in una sola volta. Lo strappo sarà veloce e, a detta di molti, praticamente indolore.

Alla fine, la pelle risulterà perfettamente liscia, rimanendo tale anche per diverse settimane.

Lettura consigliata

Per camuffare gli occhi gonfi e le occhiaie scure potrebbe bastare questo strepitoso rimedio casalingo che ringiovanisce lo sguardo