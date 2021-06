Lo sappiamo bene, l’Italia è ricca di stupendi castelli. Se queste opere architettoniche spesso ci fanno sognare epoche antiche, anche le loro sale interne spesso nascondo dei capolavori. Ad esempio, resteremo a bocca aperta entrando in questo salone dipinto unico al mondo visitabile in un castello medievale del Nord Italia.

Da dimora signorile a museo

Stiamo parlando infatti del celebre Castello della Manta, situato a Manta in provincia di Cuneo. Questo edificio risale al XII secolo ma assunse l’aspetto attuale nel XV secolo. Nei secoli il castello passò sotto diverse mani fino a diventare un bene FAI negli anni ‘80. Oggi il castello, la chiesa adiacente e il parco che circonda questi edifici sono aperti al pubblico.

Grazie alle visite guidate disponibili, quindi, i visitatori possono scoprire la storia e le bellezze di questo castello. Tutti, però, arrivati in un salone particolare, rimangono senza parole. Molte aree del castello riportano infatti pitture ricche di valore artistico. Il salone baronale è però unico nel suo genere tanto che è diventato l’ispirazione per le pitture all’interno della rocca del Borgo Medievale di Torino nell’Ottocento.

Dame e cavalieri

Questo salone ha diversi nomi ma è famoso come la sala degli eroi e delle eroine. Entrando, infatti, sulla sinistra noteremo un’enorme pittura raffigurante la leggenda della fontana della giovinezza. Aguzzando la vista noteremo che dai personaggi spunta anche la versione medievale dei nostri fumetti! È però sulla destra che possiamo ammirare il vero capolavoro. È presente infatti una vera e propria sfilata di nove eroi e nove eroine del passato. Questi personaggi sfoggiano ricchi abiti medievali e sotto ognuno un breve paragrafo ne spiega le caratteristiche.

Le donne sono amazzoni e regine del passato. Tra gli uomini spiccano invece figure come Alessandro Magno, Giulio Cesare e Re Artù, interpretati secondo il gusto dell’epoca. Colpisce inoltre le dimensioni di questi dipinti che si stagliano per tutta la lunghezza della sala. Purtroppo, però, non sappiamo il nome dell’autore di questi capolavori del XV secolo. Una cosa però è certa: resteremo a bocca aperta entrando in questo salone dipinto unico al mondo visitabile in un castello medievale del Nord Italia.