Tante donne desidererebbero slanciare la loro figura, ma non amano usare i tacchi. Succede perché li trovano scomodi, poco adatti a lunghe passeggiate o perché odiano le dolorose bolle che spesso causano. Qualunque sia il motivo, è importante sapere che sembrare più alte anche senza usare gli scomodi tacchi è possibile. Per farlo, basta prestare alcuni accorgimenti per quanto riguarda il proprio look.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non riguardano solamente la scelta del modello delle scarpe o dei vestiti, ma persino del loro colore e dell’acconciatura.

Sembrare più alta anche senza usare gli scomodi tacchi è possibile grazie a questi geniali trucchi da veri intenditori

Partiamo proprio dalla scelta delle scarpe. Se non si indossano quelle con il tacco, come fare a sembrare più alte? Bisogna ricorrere a scarpe prive di cinturini, basse e a punta. Il motivo è semplice: permettono di far sembrare le gambe più lunghe.

Per quanto riguarda i pantaloni, meglio optare per un modello a palazzo. In alternativa, andranno bene anche abiti e gonne lunghe, che contrariamente a quanto si possa pensare contribuiscono a slanciare la silhouette. Anche una minigonna può essere una buona scelta. Sono invece da evitare abiti midi o gonne lunghe fino alle ginocchia. Maglie e camicie, invece, devono preferibilmente avere uno scollo a ”V” ed essere indossate infilate all’interno dei pantaloni. Il colore e la fantasia del tessuto dei vestiti dovrebbero essere a righe verticali e, preferibilmente, bisognerebbe optare per un look monocromatico.

Come avevamo anticipato, anche l’acconciatura gioca un ruolo importante se si ha intenzione di sembrare più alte. È importante evitare di portare i capelli troppo lunghi e prediligere, invece, tagli medi o corti. Tra questi ultimi si ricorda il bob, ormai diventato presenza fissa nelle tendenze della moda degli ultimi anni. Se si amano i capelli lunghi, meglio raccoglierli in una coda alta oppure in uno chignon.

