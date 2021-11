In un mondo sempre più omologato su modelli di bellezza spesso irrealistici, l’emulazione è all’ordine del giorno. Si tenta quella dieta, si indossa questo o quell’abito, si prova quel trucco o quel taglio di capelli per sentirsi più vicine al guru del momento. Spesso il risultato è deludente e finisce per demoralizzare chi tenta di raggiungerlo.

Piuttosto che provare a seguire una moda o ad imitare una persona magari completamente diversa da se stessa, l’ideale sarebbe provare a conoscersi meglio. Per valorizzare il proprio fisico scegliendo gli abiti giusti ecco il segreto che tutte le donne dovrebbero sapere.

Conoscere la forma del proprio corpo potrebbe essere la svolta che tante donne cercano nel proprio vestiario. In questa breve guida cercheremo sia di spiegare quante e quali forme esistano che come capire a quale si corrisponda tenendo conto di poche e semplici caratteristiche del proprio corpo. Così, piuttosto che demonizzarlo, si potrà cominciare a capire il modo migliore per valorizzarlo.

Esistono cinque diverse tipologie di fisico: pera o triangolo, rettangolo, clessidra, triangolo invertito e mela o cerchio.

Ecco i diversi tipi di fisico e come riconoscerli

Un fisico a pera o a triangolo si riconosce per i fianchi più larghi di spalle, seno e torace. Il punto vita, invece, tende ad essere più piccolo. Tende ad accumulare grasso dall’ombelico alle ginocchia, in particolare su fianchi e culotte de cheval. Cosa dovrebbero indossare? Abiti aderenti che risaltino il loro splendido punto vita. Da evitare maglioni, felpe e in generale capi troppo larghi.

Il fisico a rettangolo è slanciato, tendenzialmente con poco seno, braccia tornite e punto vita poco segnato. È androgino e di base poco tonico, ma è considerato il fisico da modella per eccellenza e tende difficilmente ad accumulare grasso. Per le donne rettangolo è preferibile indossare abiti capaci di risaltare il loro essere slanciate, come gonne corte e pantaloni aderenti.

Il fisico a clessidra è formoso, con un seno florido e il torace ampio. Le gambe sono tornite e il sedere è molto evidente. Il punto vita è molto marcato, anche in presenza di qualche chilo di troppo. Una piccola fortuna delle donne con questo fisico è che tendono ad ingrassare in modo uniforme. Proprio come le donne con fisico a pera, devono puntare a risaltare il punto vita. Possono osare con gonne e pantaloni a vita alta o abiti aderenti, come un tubino.

Il fisico a triangolo invertito ha torace, spalle e seno di maggiori dimensioni rispetto ai fianchi snelli e alle gambe lunghe e tornite. Le donne con questo fisico tendono ad ingrassare nella parte superiore del corpo piuttosto che in quella inferiore. Devono puntare a valorizzare i fianchi e le gambe con maglie, camicie e abiti elasticizzati.

Il fisico a mela o a cerchio è caratterizzato da belle gambe slanciate e da un torace dritto e massiccio. Tende ad accumulare grasso su quest’ultimo, anche se in modo omogeneo. Anche le donne mela devono vestirsi in modo da risaltare le gambe, con abiti corti piuttosto che lunghi. Non avendo un punto vita molto definito, se hanno dei chili di troppo possono facilmente nasconderli grazie a vestiti avvitati sotto al seno, se prosperoso.

Una volta apprese queste semplici nozioni, sarà certamente più facile capire come vestirsi per apparire sempre impeccabili. Ciò che bisogna conoscere per valorizzare il proprio aspetto fisico, però, non riguarda solamente la forma del corpo. Non solo il tipo di abito, ma anche il suo colore, come quello degli accessori e del trucco, è molto importante al fine di valorizzare l’intera persona. È proprio questo il tema di cui si occupa l’armocromia, di cui abbiamo trattato le basi sulle nostre pagine.