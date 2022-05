Il mascara è un make up disinvolto. Questo perché molte di noi lo indossano anche senza applicare nessun altro cosmetico. Insieme a delle sopracciglia perfettamente curate e adeguate al nostro viso il mascara dona uno sguardo impareggiabile.

In base alle esigenze personali si può scegliere tra diversi tipi di scovolini. La loro forma è fondamentale per ottenere l’effetto desiderato. Importante anche la qualità del cosmetico. Molte volte si incappa in mascara grumosi che incollano le ciglia senza valorizzare l’occhio.

Come scegliere il miglior mascara effetto ciglia finte senza grumi a circa 12 euro e come pulire e riutilizzare lo scovolino

È bene avere in casa diversi tipi di scovolino per poter agire sulle ciglia in base alle esigenze del momento. Lo scovolino classico e sottile è utile per allungare le ciglia. Quello più spesso dona volume. Lo scovolino curvo lo utilizzeremo per piegare le ciglia e quello conico darà volume e lunghezza insieme. Avendo più attrezzi del mestiere si dovrà procedere con la loro pulizia per poterli riutilizzare con la massima igiene.

Il primo passo è quello di rimuovere eventuali grumi in eccesso passando lo spazzolino sopra un fazzoletto di carta. Immergeremo poi lo scovolino in un bicchiere di acqua ben calda ma non bollente per 10 minuti. Eliminare poi l’acqua e sostituirla con dell’alcol denaturato che rimuoverà gli ultimi residui e igienizzerà lo spazzolino. Dopo un paio di minuti in alcol lo scovolino potrà essere messo ad asciugare all’aria.

Oltre al pennello giusto ci vuole il mascara giusto. Vediamo insieme quali sono i migliori mascara per rapporto qualità prezzo.

I migliori per uno sguardo perfetto

L‘effetto maggiormente desiderato da chi utilizza il mascara è quello allungante e volumizzante per uno sguardo magnetico da sfoggiare insieme ad un outfit perfetto. Tra le tante offerte segnaliamo Vamp! di Pupa, senza parabeni e waterproof. Lo scovolino a doppia sezione è utile per distribuire al meglio il prodotto. Da scegliere per chi cerca volume. Costa circa 14 euro. Unlimited di L’Oréal è per chi vuole allungare le ciglia. Anche qui viene offerto uno scovolino rivoluzionario pieghevole che consente di allungare, sollevare e piegare le ciglia con un solo gesto. Prezzo circa 12 euro. Maybelline propone Ciglia Sensazionali, con un applicatore in silicone incurvato e con setole di diversa lunghezza. L’effetto a ventaglio è assicurato. Circa 10 euro spesi bene.

Allora come scegliere il miglior mascara non è più un segreto. Esistono moltissime offerte tra le quali è impossibile non trovare quella adatta a noi.

Nell’applicare il mascara non dobbiamo dimenticare il movimento a zig zag che aiuta a dividere bene le ciglia evitando l’effetto appiccicato. Inoltre, per riuscire a tenere aperti gli occhi durante l’applicazione, basterà lasciare la bocca semiaperta. Questo piccolo stratagemma ci eviterà di sbattere le ciglia quando ancora il mascara non è asciutto.

