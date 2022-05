L’estate si avvicina a passi spediti ed il nostro guardaroba avrebbe bisogno di una piccola revisione.

Con l’arrivo della bella stagione vorremmo tutte apparire eleganti, sicure e disinvolte grazie a fisici asciutti e outfit adeguati.

Dalle copertine patinate delle riviste e dai social ci strizzano l’occhio splendide over 50 come Jennifer Lopez, Emma Thompson, Pamela Prati, Brooke Shields. Vedremo allora come rendere perfetto il nostro abbigliamento per ogni occasione di questa estate 2022.

Come vestirsi quest’estate 2022 per essere seducenti ed eleganti anche dopo i 50 anni sia in città che al mare

Innanzitutto per apparire in forma smagliante non serve rincorrere lo stile delle ventenni. Ogni età ha la sua immagine e se le due cose dovessero stridere troppo si rischia di rendersi ridicole.

Occorrerà impegnarsi per non cadere nell’errore di confondere lo stile casual con la trasandatezza. Spesso il passo è così breve da rovinare l’effetto che avremmo voluto dare al nostro outfit.

La bella stagione porta a scoprire le gambe. Oltre a curare la pelle con la giusta idratazione è possibile optare per un capo di tendenza in questa primavera estate: la gonna lunga. Può essere scelta seguendo le indicazioni del guru della moda Chiara Ferragni: spacco laterale che liberi le gambe e vita non troppo alta. Basterà attenuare gli eccessi di un capo adatto alle giovanissime per adattarlo perfettamente a chi ha qualche anno in più. La fantasia del tessuto può essere determinante. Stampe fiorite su uno sfondo neutro possono essere una scelta vincente. Magari abbinando la gonna ad una maglia in tinta unita che si appoggi sui fianchi. Il no più assoluto sarebbe da dire alle minigonne. Sono capi che tolgono femminilità ed eleganza alle donne più mature, facendole apparire alla ricerca spasmodica di una eterna giovinezza che mal si concilia con una sobria consapevolezza.

Cosa scegliere per sentirsi sempre perfette

Anche imitare lo stile da uomo ha sempre il suo fascino. Pantaloni palazzo e camicie dal taglio maschile possono donare un carattere chic e deciso. Una proposta di questo genere premia anche la comodità. Fondamentale, comunque, che le scelte ricadano su abiti che assecondano il nostro corpo. Ma vediamo come vestirsi quest’estate 2022 per essere al passo con i tempi.

Per il mare sono consigliatissimi caftani dalle tinte calde, lunghi o sotto il ginocchio. Se il decolleté lo consente si possono osare scollature più profonde. Per chi ha linee morbide è meglio scegliere scollature a V. I jeans sono consentiti ma sarebbe preferibile scegliere quelli più ampi e con la vita alta.

Sia in città che al mare gli accessori sono importantissimi. Non è necessario che siano molto costosi ma è fondamentale che siano di gusto e adeguatamente armonizzati con l’abbigliamento indossato.

Borse in paglia, bracciali rigidi dalle tonalità avorio o turchese, occhiali adeguati al proprio viso ma mai a specchio, collane lunghe possono dare quel tocco in più. Sono da evitare invece fermacapelli stile Grease, orecchini dalle fantasie troppo vistose e scarpe eccessivamente alte.

Anche per la scelta dei costumi da bagno valgono le regole sopra indicate. Non si dovrebbero scegliere costumi troppo succinti. Se si tratta di due pezzi è consigliabile scegliere uno slip con un’altezza laterale di almeno 5 centimetri. Nel caso di pance prominenti una mutandina più alta simile a quelle che si usavano negli anni ‘50 potrebbe essere una soluzione adeguatamente modellante. Se infine si ha un giro vita poco accentuato la scelta dovrebbe ricadere sui costumi interi.

Il resto lo farà il gusto personale, perché oltre alla moda bisogna seguire anche la propria personalità.

