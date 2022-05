Diventa davvero difficilissimo dedicarsi alla preparazione di dolci che richiedono lunghe cotture e difficili passaggi da seguire. Durante la vita di tutti i giorni, l’esigenza è piuttosto quella di preparare ricette veloci e pronte in poco tempo. Perdersi in ricette lunghe e infinite può non conciliarsi perfettamente con i nostri impegni di vita quotidiana. Per questo motivo, la pasticceria è ricca di dolci che si preparano con pochi ingredienti e in pochissimi minuti.

Cosa occorre per preparare questo dessert veloce per 4 persone

20 grammi di farro soffiato;

50 grammi di cioccolato fondente al 70%;

80 grammi di yogurt greco bianco;

mirtilli quanto bastano.

Pochi e semplicissimi passaggi per la preparazione

Il vero pregio di questo dolce è la velocità con cui è possibile prepararlo senza nessun bisogno di cottura. Il primo passaggio della ricetta consiste nel fondere la cioccolata. Il consiglio è di usarne una fondente al 70%, ma è possibile variare usando il cioccolato al latte o quello bianco. Può capitare che il cioccolato sia poco fluido, ma è comunque possibile recuperare un cioccolato impazzito o che non si scioglie.

In realtà servono solo yogurt e 3 ingredienti per questo dolce velocissimo e davvero originale e il cioccolato non è l’unico protagonista. Bisognerà unirlo, infatti, al farro soffiato e amalgamare i 2 ingredienti in modo accurato. In questo passaggio occorrerà munirsi di stampini per muffin o di pirottini in carta, insomma qualunque cosa che possa aiutarci a formare dei cestini. Servono solo yogurt e 3 ingredienti per questo dolce amatissimo del momento senza cottura e pronto in un batter d’occhio

Bisognerà versare il farro soffiato e il cioccolato all’interno degli stampi e ricavare una forma simile a un cestino. Bisognerà far rassodare i cestini in frigo per circa 15 o 20 minuti. Per velocizzare, è possibile scegliere di usare il freezer e verificarne la consistenza di tanto in tanto. Sformati i cestini dagli stampi, riempirli con lo yogurt greco bianco. Lo yogurt è davvero preziosissimo in pasticceria e permette di preparare golosi dessert con la frutta in anche 10 minuti. Anche in questo caso bisognerà unire della frutta per completare il dolce. Si tratta dei mirtilli che, oltre ad arricchire il sapore del dolce, lo abbelliranno pure esteticamente.

