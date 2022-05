Negli anni ‘90 andavamo matti per le sopracciglia extra small. Oggi gli esperti consigliano sopracciglia folte e ben curate per donare allo sguardo più carattere.

A prescindere dalle mode il passo fondamentale è scegliere la forma ed il colore delle sopracciglia che più si adattano al nostro viso.

Se non si è molto pratici è bene rivolgersi ad un esperto anche perché il sopracciglio modifica notevolmente la fisionomia nonostante possa sembrare secondario. Una seduta da un esperto può costare attorno ai 40 euro.

Come avere sopracciglia perfette anche dopo i 60 anni colorandole senza dolore e con poca spesa trovando la forma giusta per il proprio viso

La pigmentazione delle sopracciglia può diminuire nel tempo, sino ad averle bianche. Bisogna però tener presente che non è indispensabile che l’arcata sopraccigliare abbia la stessa tinta dei capelli. Spesso la colorazione può far perdere quell’effetto naturale che è fondamentale per un buon risultato. Se la tinta dei capelli è vicina alle tonalità delle sopracciglia è meglio quindi soprassedere. Un consiglio che noi di Proiezioni di Borsa ci sentiamo di dare è quello di non utilizzare le colorazioni per capelli sulle sopracciglia. Si tratta di prodotti troppo aggressivi per una zona così delicata e vicina agli occhi.

È bene scegliere creme senza ammoniaca e di un colore il più vicino possibile a quello dei capelli. La colorazione fai da te avrà una durata più breve di quella che potrebbe applicare un professionista ma i costi da sostenere sarebbero più che dimezzati. Nel caso di sopracciglia poco folte si può decidere di applicare un biotatuaggio all’henné, in grado di fornire un risultato di gran lunga migliore rispetto alle tinture.

Scegliere il tatuaggio per ottenerne di impeccabili

Il biotatuaggio all’henné è una tecnica innovativa che si avvicina al microblanding. Utilizza però pigmenti vegetali, è indolore e si applica facilmente.

Diversamente dal microblanding richiede un’unica seduta ad un costo di circa 35 euro invece di 400 euro. Naturalmente la durata è inferiore. Il microblanding non richiede sedute per circa 6 mesi mentre l’henné deve essere ripreso all’incirca ogni mese. Questo giustifica l’enorme differenza di prezzo.

Il biotatuaggio utilizza prodotti naturali e propone diverse nuances tra cui scegliere.

Rivolgendosi ad un esperto sarà possibile sapere come avere sopracciglia perfette anche trovando la forma adatta per il proprio viso. Ci sono varie forme che devono essere valutate e la cui dimensione viene calcolata tracciando delle linee oblique che partono dalla narice.

In linea generale bisogna tenere presenti le indicazioni che seguono. Le sopracciglia arcuate dovrebbero essere scelte se si vogliono valorizzare gli zigomi. Una curva morbida è consigliabile per chi ha il mento pronunciato mentre quelle ad ali di gabbiano sono utili per allungare i visi troppo tondi.

Le persone con mascella pronunciata e lineamenti marcati dovrebbero addolcire con sopracciglia arrotondate. I visi con fronte alta o che desiderano dare maggior risalto allo sguardo potranno scegliere un look sopraccigliare più naturale e dalla forma dritta.

In ogni caso è bello anche cambiare e sperimentare look sempre diversi rispettando la propria personalità o seguendo la moda.

