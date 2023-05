Come scegliere la montatura degli occhiali perfetta per il proprio viso? Ecco i consigli

Per chi indossa gli occhiali la scelta è sempre difficile. Quando si cambia montatura di occhiali si passano ore a cercare quella perfetta, che si sposa bene con il viso. In realtà esisterebbero alcuni trucchetti da seguire per fare in modo di trovarla subito.

Oltre alla montatura però bisogna stare attenti anche al colore. In particolar modo se gli occhiali vanno usati tutti i giorni per tutto il giorno, è necessario trovare un colore che sta bene con il proprio viso e che non spegne. In questo caso entra in gioco anche l’armocromia.

Il materiale da scegliere

Fondamentale è anche sapere di quale materiale comprare la montatura. Se si desidera avere una montatura che sia abbastanza versatile con i propri outfit ma soprattutto che sia leggera la scelta deve ricadere su quelli in metallo. In particolar modo d’estate possono essere molto utili, in quanto appunto sono leggeri e non fanno sudare. Inoltre vanno bene se non si hanno le lenti molto spesse. In caso contrario bisognerà parlare con il proprio ottico e vedere se si riesce a fare una lente super fina.

Gli occhiali in cellulosa

Ci sono poi gli occhiali in acetato di cellulosa. Questi sono molto più grossi e di scena. Ci sono varie colorazioni che si possono scegliere. Possono apparire più pesanti ma ci sono anche i modelli più leggeri. Sono perfetti se si vuole utilizzare una montatura diversa dal solito, chissà magari per qualche evento particolare!

Come scegliere la montatura degli occhiali perfetta per il proprio viso? Ecco cosa dovresti fare

Una cosa importante è seguire il proprio stile. Se si ha uno stile molto urban e poco elegante è inutile andare a scegliere un occhiale che sarà molto fine. Ovviamente poi dipende sempre dai propri gusti, ma se dobbiamo andare a valutare l’outfit nel completo forse sarà meglio scegliere una montatura che rispecchi il modo di vestire.

Forme del viso

Anche la forma del viso è fondamentale. Così possiamo capire come scegliere la montatura degli occhiali perfetta. In linea generale è fondamentale che l’occhiale vada a contrastare la nostra forma del viso. Ad esempio, prendiamo il caso di un viso ovale. In questo caso il viso ovale sta bene con quasi tutte le montature, in quanto non presenta zigomi molto marcati. La montatura perfetta potrebbe essere quella rettangolare ma non dovrà essere molto stretta. Per un viso tondo e paffuto sono assolutamente sconsigliati gli occhiali rotondi alla Harry Potter. Andranno solamente ad accentuare ancora di più il viso paffuto. In questo caso bisognerà scegliere una montatura quadrata o rettangolare. Se si ha un viso grande invece non bisognerà scegliere occhiali altrettanto grandi, quindi bisognerà sempre rispettare i bordi del viso. Quindi questi sono i semplici consigli per comprare un paio di occhiali senza sbagliare un colpo.