Hai un capo rosso e non sai come abbinarlo? Ecco alcune combinazioni

Quando andiamo a creare degli outfit è molto importante andare ad abbinare i colori tra di loro, in modo da avere un risultato finale molto omogeneo e non spigoloso.

D’altro canto c’è anche chi vuole seguire una moda un po’ alternativa, e va ad abbinare colori che sono in contrasto tra di loro. La verità è che ognuno può utilizzare i propri vestiti come meglio crede, non esiste una regola universale che va applicata necessariamente.

Di che stagione è il colore rosso

Molti seguono l’armocromia, che sarebbe una scienza che studia come i colori possano andare a cambiare la luce di un volto. In modo particolare il colore rosso farebbe parte della stagione della primavera. Dunque tutte le persone che sono di questa stagione lo possono indossare senza avere paura che spenga il proprio viso. In realtà poi ci possono essere tanti altri fattori che possono incidere, ad esempio le sfumature. Se parliamo di un rosso scuro starà bene anche a chi è inverno. Oppure un rossetto rosso un po’ più acceso può andar bene a chi è della stagione dell’inverno.

Hai un capo rosso e non sai come abbinarlo? Ecco come potresti fare

Dunque il colore rosso possiamo dire essere uno dei più amati, in quanto ravviva ed è simbolo di passione. In alcuni casi è anche simbolo di fortuna, come ad esempio l’intimo di colore rosso la notte di Capodanno. Ma come possiamo andare ad abbinarlo?

Con il bianco e il nero

Il bianco e il nero possiamo dire essere colori molto neutri, soprattutto se si vanno ad abbinare bene. Ad esempio con il rosso si possono andare a creare dei contrasti molto interessanti. Prendiamo il caso di un completo con giacca e pantaloni bianco e si va ad aggiungere un tacco rosso con una borsa rossa. Il risultato sarà davvero spettacolare, in più può essere un’idea da applicare alla propria festa di laurea. Stessa cosa vale per gli uomini, un mocassino rosso può essere molto particolare e originale. Con il nero invece andiamo a creare un outfit molto elegante ma anche “molto da donna”. Il tacco rosso su un abito nero dà segno di forza e carattere all’outfit stesso.

Con il denim

Il colore jeans è anch’esso molto versatile. Ovviamente questo può essere di diverse colorazioni e sfumature e questo inciderà molto con l’abbinamento del rosso. Infatti se vogliamo abbinare un jeans o una giacca di jeans al rosso sarebbe preferibile farlo con un jeans scuro, anziché chiaro. In particolar modo se dobbiamo creare un outfit serale. Abbinare rosso e jeans può essere un accostamento da tutti i giorni, quindi molto casual e non troppo impegnativo come magari un abito elegante. Dunque se hai un capo rosso e non sai come abbinarlo questi sono consigli molto utili.