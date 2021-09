I romanzi ricchi di passione possono davvero accendere un nuovo fuoco dentro di noi. Potremmo trovarne alcuni più espliciti e altri, invece, in cui l’erotismo sembra essere quasi celato. Ma la sensazione arriva dritta e chiara al lettore. Avevamo già provato a indicare un libro simile nell’articolo “Il romanzo passionale e focoso che ogni persona adesso vuole leggere”. E in “I 3 romanzi bollenti più entusiasmanti che aiuteranno a riaccendere la passione con il nostro partner”, abbiamo stilato una classifica piuttosto interessante. E la lista potrebbe continuare quasi all’infinito. Infatti, ci sono talmente tante pagine di questo genere da esplorare e assaporare che è difficile indicarle tutte. Ma ci possiamo provare. E oltre ai consigli che si possono trovare nei precedenti articoli, ce n’è un altro che magari potrebbe convincerci ancora di più.

Un romanzo bollente e meraviglioso da leggere in una notte per ravvivare tutta la passione

Oggi ci concentriamo su uno dei lavori del noto scrittore Alessandro Baricco. Stiamo parlando di “Seta”, romanzo breve che lascerà però il segno. Ci troviamo nell’Ottocento e la trama inizia focalizzandosi sul venditore di bachi da seta Hervé Joncour che, a causa di un’epidemia, è costretto a spostare il suo commercio in Giappone. Tornerà più volte in quel Paese, volgendo poi lo sguardo verso la moglie a casa che lo aspetta. E il suo pensiero sarà rivolto alla giovanissima ragazza conosciuta in territorio orientale. E attraverso i suoi pensieri, potremo capire quanto l’erotismo non sia solo fisico. Infatti, Baricco riesce a trasmettere la potenza e l’intensità di questo sentimento attraverso sguardi fugaci e lievi contatti. La passione esplode nel protagonista, e il lettore non potrà che rimanerne affascinato e coinvolto come mai prima in un romanzo bollente e meraviglioso da leggere in una notte per ravvivare tutta la passione.

Seta è veloce da leggere ma rimane impresso senza via di scampo

“Seta” è sicuramente un romanzo che fa pensare. Infatti, proprio come il titolo, sembra che Baricco voglia costruire una storia vellutata, morbida ma al tempo stesso scorrevole e veloce. E lo fa con capitoli piuttosto brevi, che potremmo finire in poco tempo. Ma l’attenzione a ogni dettaglio, i giochi di parole, le tessiture delle frasi rendono questo romanzo un vero e proprio capolavoro. Mentre leggiamo la storia di Alessandro, infatti, ci perdiamo nella fluidità del racconto, che ci travolge come un fiume in piena. Una vera e propria dimostrazione della capacità letteraria dell’autore, che riesce a coinvolgerci senza alcuno scampo in questa trama intessuta di erotismo, viaggi e vita. Ed è per questo che consigliamo questa intensa storia.

Approfondimento

I 3 romanzi da leggere assolutamente almeno una volta nella vita