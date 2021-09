Quest’incredibile accessorio non rappresenta solamente un modo per proteggere occhi e vista dai raggi solari, ma anche un elemento di grandissimo stile all’interno dell’outfit. Con enorme sorpresa, alcuni modelli di occhiali da sole si riconfermano protagonisti anche di questa stagione autunnale. In altri casi, però, si tratta di forme e design davvero innovativi.

Ecco una selezione dei migliori occhiali da avere subito e sfruttare per ancora qualche altro mese. Tutti questi modelli di occhiali da sole sono l’irresistibile tendenza dell’autunno 2021 da copiare subito per distinguersi in stile e originalità.

Un modello che ritorna direttamente dal passato è, per esempio, quello “aviator”, con le lenti leggermente a goccia e un classico degli anni Novanta. Tra i marchi principali che li propongono figurano Marc Jacobs, Guess e Carrera. E se si tratta di un modello ripescato dal passato, passare queste soluzioni comuni sulle lenti le ripristinerà da graffi e usura.

Quali altri modelli spopoleranno per i prossimi mesi

Qualcuno li chiama “Slim love” e si tratta di occhiali molto simili ai “cat-eye”, ma con montature più semplici e leggere. La vera particolarità di questi modelli bandiera per Brands come Vogue, Fendi o Calvin Klein sono le lenti colorate; rosa, blu notte o giallo ocra sono solo alcuni esempi. Ognuno potrà scegliere la cromia che meglio sposa carnagione e caratteristiche del viso seguendo le regole dell’armocromia.

La moda offre largo spazio anche al modello “Vintage cat-eye”. Questo, rispetto al tipico occhiale da gatto, ha lenti più alte e dettagli vintage in oro o fantasie animali. Tra i modelli più belli certamente figurano quelli di Gucci o Max Mara.

Questi modelli di occhiali da sole sono l’irresistibile tendenza dell’autunno 2021 da copiare subito

Un secondo ritorno del passato è anche l’occhiale a mascherina. Questo modello offre comodità e una buona copertura parziale del viso, rendendolo il look stravagante e singolare. Tra i modelli di mascherina più ampi figura l’occhiale di Gucci; chi cerca invece un modello più piccolo e leggero deve scegliere il design proposto da Calvin Klein.

Per le donne il consiglio è quello di scegliere montature dai colori pastello e neutri. In questo modo è possibile abbinare esattamente la stessa colorazione di rossetto e guadagnare qualche punto in più in fatto di originalità. Gli uomini possono, invece, abbinare il colore delle lenti a dettagli come polsini, pochette da giacca o la montatura ai gioielli indossati.