La zucca, tipico ortaggio autunnale, è ottima per le diete ipocaloriche, in quanto è costituita in buona parte di acqua e apporta pochissime calorie. Il colore arancione la rende unica e riconoscibile. Anche il 31 ottobre festa di halloween, costituisce uno degli ornamenti più simbolici. Intagliata e lavorata, prende vita con occhi e bocca. Bella ma anche buona, è largamente utilizzata in cucina e soprattutto amata in tutto il mondo. Esistono 2 modi di cucinare la zucca in tempi brevi, senza trascurare il sapore. La zucca va sempre accompagnata da ingredienti che esaltano il suo gusto delicato. Di seguito un primo e un secondo piatto a base di zucca.

Con ricotta e salsiccia

Semplicissima e rapida, per questa ricetta occorre la zucca senza dubbio, la ricotta fresca e la pancetta. Il procedimento consiste nel soffriggere in una padella, una cipolla con la pancetta. In seguito aggiungere la salsiccia sbriciolata, e farla cuocere. In un’altra padella cuocere la zucca tagliata grossolanamente. Schiacciare durante la cottura fino a quando la zucca diventa una crema. Aggiungere sale e pepe. Quasi tutti i tipi di pasta sono funzionali a questa ricetta. Tuttavia le mezze maniche sono l’ideale. Una volta scolata la pasta, possibilmente al dente, si unisce al composto. Una volta ben amalgamato tutto, il nostro primo è pronto. Naturalmente va servito caldo. In alternativa alla pancetta, con lo stesso procedimento si può utilizzare anche della salsiccia sbriciolata.

2 modi di cucinare la zucca velocemente in autunno

Se la preparazione del primo piatto è semplice, il nostro secondo è davvero una passeggiata. In questo ci occorrono esclusivamente tre ingredienti: zucca naturalmente, pangrattato e parmigiano grattugiato. Si procede tagliando la zucca a fette larghe un dito. In seguito si prepara in una teglia la carta forno dove si adagiando le fette di zucca. A questo punto si versa un filo di olio di oliva sulla zucca. Se piace anche un po’ di prezzemolo. In ultimo il pangrattato e il parmigiano grattugiato. Un altro filo d’olio per concludere. Infine la zucca va cotta in forno ventilato, a 200° per circa trenta minuti. Il risultato sarà una vera e propria cotoletta di zucca, buona da proporre anche ai bambini. Da sottolineare che la rapidità di questa ricetta non incide sulla qualità del cibo, ma soprattutto sul sapore. Ideale servita anche accompagnata da un’insalata di radicchio. L’accostamento di colori e il sapore vi stupirà.