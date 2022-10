Cosa cucinare con le patate lesse avanzate spendendo poco e non è il purè

Il purè è una preparazione classica della cucina europea e internazionale a base di patate lessate in precedenza. Una volta lessate le patate, infatti, queste vengono private della buccia e schiacciate per poi essere miscelate con latte, rigorosamente caldo, burro e parmigiano.

Se tutto verrà fatto nel modo giusto, otterremo una morbida mousse di patate ideale per accompagnare secondi di carne o di pesce. Tuttavia non è certo l’unica preparazione che possiamo realizzare con le patate, ne esistono infatti molte altre meno canoniche ma eccezionalmente buone. Con le patate possiamo ad esempio cucinare delle ottime torte salate o ingegnarci per prepararci un’ottima pasta tipica della tradizione napoletana.

Tuttavia, non è raro che a seguito di alcune delle nostre preparazioni qualche patata già lessata avanzi e resti ad annerire nel frigo. Se non vogliamo utilizzarle come contorno o per arricchire insalate ecco cosa cucinare con patate lesse avanzate.

Un po’ di farina

Spesso dimentichiamo quante risorse possa nascondere il nostro frigo, quello che serve è solo un po’ di fantasia per valorizzarle. Se per esempio avessimo delle patate lesse avanzate nel frigo possiamo impiegarle per realizzare dei panzerotti ripieni.

Quello che ci servirà sarà della farina 00 e delle patate lesse nella proporzione di 1 a 3. Pertanto per 100 g di farina serviranno 300 g di patate lesse schiacciate. Unita la farina alle patate aggiungeremo anche una generosa manciata di pangrattato ed una presa di sale. Non resta che impastare il tutto fino ad ottenere un panetto ben compatto e omogeneo che lasceremo risposare coperto nel frigo per 30 minuti. Concluso il riposo stendiamo l’impasto con un mattarello per poi ricavare da esso dei dischi con i bordi di un bicchiere e di una tazza. A questo punto possiamo sbizzarrirci con il ripieno. Scamorza, funghi e pancetta potrebbe essere un’opzione, oppure potremmo inserire zucca e taleggio, o ancora il classico prosciutto, mozzarella e pomodoro.

Cosa cucinare con le patate lesse per un aperitivo croccante

Una volta scelta la farcitura, chiudiamo il panzerotto a mezzaluna facendo aderire bene i bordi e sigillandoli con le dita. Ora passeremo alla fase di frittura in olio molto caldo, circa 180°, e friggeremo fin quando la superficie non sarà dorata. Scoliamo su carta assorbente e saliamo solo al momento di servire i nostri ospiti.

Per una versione più leggera possiamo evitare la frittura ed orientarci verso la cottura in forno a 180/200° per 15 minuti girando a metà cottura.