La natura ci ha dotate di una bella pelle olivastra e di profondi occhi scuri. Questo a noi non dispiace ma, a volte, ci sembra di non essere soddisfatte. Ci guardiamo allo specchio e qualcosa non ci piace, non va. La nostra chioma ci appare piatta e insignificante per cui pensiamo di cambiarne il tono.

È quindi il colore dei capelli il problema, per cui facciamo esperimenti e proviamo altre sfumature. Tingiamo i capelli e li schiariamo o cambiamo completamente tonalità, per raggiungere un risultato particolare. E che, finalmente, ci faccia sentire soddisfatte.

Questa soddisfazione, però, non arriva. Il motivo risiede nel non riuscire a trovare quell’accostamento ideale che sposa il colore dei capelli con quello della cute e dello sguardo. Dunque basta tinta sbagliata, ecco il colore perfetto per chi ha la pelle olivastra e gli occhi scuri.

Il colore giusto

Chi ha la carnagione olivastra e gli occhi marroni, deve orientare la scelta verso un preciso colore di capelli. Questo deve principalmente illuminare lo sguardo e l’incarnato. La tinta sbagliata può, infatti, portare l’effetto contrario ossia spegnere l’incarnato e affaticare l’espressività degli occhi.

È importante poi non stravolgere troppo la base naturale. Ad esempio, su occhi marroni e pelle olivastra un biondo platino o veneziano potrebbero dare origine a un contrasto non armonioso. Ecco dunque quale colore è ideale scegliere.

Basta tinta sbagliata ecco il colore dei capelli ideale per chi ha occhi marroni e pelle olivastra

È la sfumatura nocciola del castano il colore ideale per i capelli di chi ha la carnagione olivastra e gli occhi marroni. Una tinta come il castano scuro cioccolato può essere ideale per esaltare lo sguardo e la pelle. Una sfumatura troppo chiara, invece, potrebbe avere l’effetto di impallidire il viso. Oltre che spegnere la luminosità dello sguardo di un’iride scura.

La sfumatura calda e particolare del cioccolato è quindi la migliore e consigliata per pelli dorate e profondi occhi marroni.

Bisogna però ricordare che i capelli risentono delle tinture. Infatti, colorazione dopo colorazione, tendono a spegnersi e opacizzarsi. Per cui è meglio pensare a prevenire questi problemi o a porre rimedio a danni già in essere. Può essere quindi ideale applicare sui capelli maschere o trattamenti ristrutturanti a base di ingredienti naturali. Che restituiranno alla chioma vigore e lucentezza.

