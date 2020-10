Costi del riscaldamento giù del 35% se segui questo consiglio 

Il riscaldamento è una delle voci della bolletta che diventerà sempre grande ora che le temperature stanno calando. Gli esperti di ProiezionidiBorsa vogliono spiegarti come risparmiare sul riscaldamento casalingo facendo un piccolo investimento. Risparmia fino al 35% di riscaldamento seguendo questo consiglio semplice e remunerativo.

Come risparmiare sul riscaldamento di casa

Puoi risparmiare fino al 35% sui consumi relativi al riscaldamento installando un termostato smart.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Questo dispositivo si collega direttamente al tuo wi-fi e ti permette di controllare la temperatura della casa da remoto attraverso il tuo cellulare.

Le sue funzioni includono un sistema di geolocalizzazione. Ciò permetterà alla caldaia di accendersi solamente nel momento in cui sei in casa. Inoltre, il termostato elettrico è collegato alla funzione meteo del tuo telefono. In tal modo potrà regolare la temperatura della casa a seconda delle condizioni metereologiche.

Un ulteriore vantaggio può essere utilizzato solamente se acquisterai delle valvole termodinamiche e consiste nel riscaldamento singolo degli ambienti. Infatti, attraverso sensori sparsi il termostato saprà quali ambienti della casa frequenti più spesso, e quando. Regolerà, quindi, di conseguenza, la temperatura dei singoli ambienti.

Costo termostato intelligente

Il costo di un termostato intelligente varia dai 100 ai 250 euro a seconda del modello.

Non occorrono costi di installazione. Il dispositivo ha bisogno, infatti, soltanto di essere incassato nel muro dell’abitazione. Volendo usufruire di tutti i vantaggi collegati al dispositivo, avremo bisogno di installare anche delle valvole termodinamiche intelligenti il cui costo medio è di 40 euro l’una.

Questo significa che l’istallazione di un termostato smart di riscaldamento in una casa con cinque ambienti vi costerà in media 350 euro.

Ora vediamo come puoi mandare i costi del riscaldamento giù del 35% se segui questo consiglio.

Quanto vi farà risparmiare

Per calcolare la convenienza di questo investimento facciamo un esempio basato sui consumi medi delle famiglie italiane.

In una casa di cento metri quadrati e con una caldaia a gas il costo del riscaldamento può raggiungere i 1000 euro annuali.

Questo vuol dire che in una condizione ottimale l’utilizzo del termostato smart può farti risparmiare ben 350 euro all’anno (35% del totale).

Il ritorno sul vostro investimento su quattro anni sarà quindi in media di 1050 euro. Questo equivale al 300% dell’investimento iniziale.

Se, invece, non volete installare le valvole termodinamiche il vostro risparmio annuale si attesterà intorno al 20% del totale (dati testati dall’autore).

Il ritorno sull’investimento in quattro anni sarebbe di circa 700 euro (800 euro risparmiati – i 100 euro spesi per l’acquisto del termostato smart).

Il consiglio dell’autore è di tenere in considerazione lo stato del proprio sistema di riscaldamento prima di comprare questi sistemi intelligenti.

Il raggiungimento del 35% di risparmio è, infatti, riferito ad una situazione in cui la caldaia in uso è moderna e la casa non presenta spifferi d’aria importanti.

In caso contrario l’efficienza del sistema potrebbe essere ridotta.

Questo è tutto quello che posso dirvi su come buttare i costi del riscaldamento giù del 35% se segui questo consiglio.

Se vi è piaciuto quest’articolo scambiatelo e condividetelo con amici, conoscenti e con chiunque altro che, come voi, voglia risparmiare sulla bolletta.