Non c’è niente di peggio che accorgersi di non avere a disposizione del sale quando stavamo pregustando un ottimo piatto di pasta. Può capitare soprattutto durante un viaggio, in campeggio o in vacanza, di dimenticarsi di portare il sale. Accorgersene solo quando l’acqua sta già bollendo non è certamente piacevole. Se non abbiamo vicini a cui possiamo chiedere una manciata di sale niente paura, perché ci sono delle alternative per salare la pasta con due ingredienti che tutti abbiamo in casa.

Acqua delle olive, di verdure o pesce in salamoia

La prima soluzione è molto semplice e immediata: possiamo utilizzare del sale già presente in altri cibi. In particolare, i cibi conservati in salamoia o sotto sale si prestano per questa soluzione. Se abbiamo un barattolo di olive, di capperi, del pesce in scatoletta, o qualsiasi altro cibo conservato sotto sale, la nostra pasta è salva. Basta aggiungere l’acqua delle olive o l’equivalente al sugo mentre sta cuocendo.

È vero, durante la cottura la pasta resterà insipida, ma aggiungendo un ingrediente molto salato al sugo potremo salvare il nostro pranzo. Ma vediamo la seconda soluzione.

Come salare la pasta senza sale usando 2 alternative che abbiamo in casa

Il secondo trucco per salare la pasta senza sale è quello di aggiungere del formaggio, meglio se stagionato. Moltissimi formaggi, infatti, sono ricchi di sale e possiamo utilizzarli per dare più sapore al nostro sugo, in modo che la pasta risulti comunque salata. Uno dei formaggi migliori a questo scopo è, ad esempio, la feta. Questo formaggio greco, infatti, è abbastanza morbido da sciogliersi senza problemi durante la cottura del cibo, e piuttosto salato, in modo da dare molto sapore al sugo.

Alternative al sale

Ecco come salare la pasta senza sale: basta usare formaggio o alimenti sotto sale. Possiamo anche utilizzare delle alternative al sale. L’italiano medio, si sa, tende comunque a consumare più sale di quello raccomandato ogni giorno. Un’ottima alternativa che ancora non molti conoscono è il lievito alimentare il scaglie. Il lievito da sapore alla pasta in maniera simile al formaggio grattugiato, ma è molto più povero di sale.

Un altro trucco per dare sapore alla pasta consiste nell’usare delle erbe aromatiche di cui la nostra tradizione culinaria abbonda, come timo, maggiorana, rosmarino o salvia. Le nostre papille gustative certamente saranno soddisfatte.

Lettura consigliata

La prossima volta che facciamo la spesa scegliamo questo formaggio buonissimo, ricco di vitamine e dal sapore unico ma che viene troppo spesso trascurato