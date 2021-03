Il sale è uno dei componenti più essenziali per una dieta corretta e equilibrata. Purtroppo però, la maggior parte di noi tende a consumarne troppo, e le conseguenze sulla salute di un eccesso di sale nella dieta possono essere anche gravi, con problemi alle ossa, al cuore e ai reni. Fortunatamente, non è difficile rimediare a questo problema, basta diminuire la quantità di sale che consumiamo ogni giorno.

La prima regola è quella di evitare il più possibile i cibi preconfezionati, che spesso contengono quantità di sale troppo alte per noi.

Occorre però anche ridurre il sale negli alimenti che cuciniamo a casa. Ma se non vogliamo rinunciare a un buon piatto saporito, con che cosa possiamo sostituire il sale?

Se vogliamo ridurre il sale nella dieta senza rinunciare al gusto, questo è il sostituto perfetto che fa per noi.

Il lievito in scaglie è il sostituto ideale

Per ridurre il sale nella dieta basta usare un po’ di fantasia in cucina. Le spezie, ad esempio, possono venirci in aiuto, dando sapore a molti dei nostri piatti preferiti, senza dover esagerare con l’uso del sale. Ma se cerchiamo qualcosa di più digeribile e dal sapore non così invadente, esiste un altro alimento perfetto da sostituire al sale. Se vogliamo ridurre il sale nella dieta senza rinunciare al gusto, questo è il sostituto perfetto che fa per noi: si tratta del lievito in scaglie. Vediamo come utilizzarlo al massimo del suo potenziale in cucina.

Come usarlo in cucina

Il lievito in scaglie ha un sapore più delicato rispetto alla maggior parte delle spezie, ma saprà dare carattere ai nostri piatti anche in assenza di sale. Per esempio: proviamo a dimezzare la quantità di sale nell’acqua della pasta, e a condire invece il piatto finito con una generosa spolverata di lievito in scaglie. Il sapore non ci deluderà sicuramente. Il lievito in scaglie è perfetto anche per insaporire minestre e insalate. Un’azione semplice in cambio di innumerevoli vantaggi per la salute. Il lievito in scaglie è anche uno degli ingredienti del formaggio vegetale, perfetto per chi vuole eliminare i latticini dalla dieta, ecco come prepararlo.