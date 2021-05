Gli amanti del formaggio lo sanno: la varietà a nostra disposizione è spesso talmente grande da far girare la testa, e non sappiamo mai quale assaggiare prima. Spesso però, esitiamo a provare un formaggio nuovo, limitandoci invece ai tipi che conosciamo bene, nel timore che potrebbe non piacerci.

Ma così facendo, rischiamo di perderci delle vere delizie. C’è un formaggio in particolare che noi italiani a volte trascuriamo, ma che è amatissimo in altre parti d’Europa. E per una buona ragione: si tratta infatti di un prodotto versatile, gustosissimo e più salutare di molti altri formaggi. La prossima volta che facciamo la spesa scegliamo questo formaggio buonissimo, ricco di vitamine e dal sapore unico ma che viene troppo spesso trascurato.

Mettiamo nel carrello la buonissima feta greca

Di quale formaggio stiamo parlando? Dell’unica, inimitabile feta greca. La prossima volta che facciamo la spesa scegliamo questo formaggio buonissimo, ricco di vitamine e dal sapore unico ma che viene troppo spesso trascurato. La feta è certamente saporita, e perfetta per una miriade di piatti crudi o cotti. Ma è anche salutare? Certamente sì. Vediamo perché.

Ricchissima di vitamina B12, aiuta a combattere l’anemia

La feta è uno dei formaggi più ricchi di vitamine in assoluto, in particolare di vitamine del gruppo B. Le vitamine del gruppo B, come la B12 di cui purtroppo molte persone sono carenti, aiutano a mantenere la buona salute del sangue e a prevenire l’anemia.

Non solo, ma la feta contiene grandi quantità di probiotici, che sono essenziali per il corretto funzionamento dell’intestino. E naturalmente, ha un alto contenuto di calcio, per ossa forti e per aiutare nella prevenzione di molti tipi di tumore.

La feta è buonissima da mangiare anche cotta, per esempio alla piastra, al forno o in padella con qualche pomodorino. Una vera bomba di salute. Naturalmente, è anche ingrediente fondamentale della famosa insalata greca, un contorno semplicissimo e adatto a ogni occasione. Ecco come prepararlo.