Quando decidiamo di dare una ventata d’aria fresca a casa e alle zone esterne, cercando di rimodernare con stile le varie aree, ci limitiamo a sfogliare riviste in maniera compulsiva. Speriamo di trovare ispirazione tra le diverse copertine che trattano i tipi di arredo, senza dare sfogo alla nostra fantasia.

Acquistare oggetti e mobili di design influisce non poco sulle spese finali, quando invece basterebbe utilizzare oggetti lasciati in disuso, usando la nostra immaginazione. Non serve essere dei falegnami o degli ingegneri per recuperare cose che credevamo di dover buttare via.

Eppure, quante pedane e sassi vari potremmo disporre in un certo modo per arredare e abbellire gli angoli più spenti e tristi di casa.

Come riutilizzare pallet di legno e pietre per rendere originale giardino e casa con queste idee facili e creative

Sono infiniti i modi in cui potremmo trasformare o modificare leggermente questi elementi, questo dipenderà da cosa preferiamo realizzare. I pallet in legno, ad esempio, sono molto versatili e possono diventare delle librerie molto chic a costo zero.

Prima di tutto è fondamentale trattare il legno con un prodotto adatto a tenere lontano i tarli, così che possa durare a lungo nel tempo. Levighiamo e poi passiamo un mordente e un lucido per dare carattere e un tocco di colore, tranne se non vogliamo optare per una tinta unita.

Potremmo disporli per traverso e inserire i libri nelle fessure, oppure capovolgiamo la pedana e sfruttiamo la parte inferiore come mensole.

In alternativa, potremo usarli come porta vino, mettiamo più pallet uno sopra l’altro e poniamo le bottiglie negli spazi intermedi.

In cucina, invece, sarà utile creare un porta spezie o piante aromatiche da appendere su una parete. Attacchiamo alla parete la superfice superiore del bancale e utilizziamo i piani per inserire aromi e piantine.

In giardino, invece i pallet saranno perfetti per creare divisori o staccionate fai da te economiche o comodi porta attrezzi, senza dover fare nessuna modifica.

I sassi

Se abbiamo accumulato le pietre, quelle trovate nel bosco o al mare, l’idea giusta potrebbe essere costruire uno zerbino, semplicemente attaccandole a un vecchio tappeto. Oppure, se abbiamo voglia di colorarle e dipingerle, saranno perfetti segnaposti o fermaporte, divertenti e singolari.

Altrimenti, potremo scegliere una vernice fosforescente, per creare in giardino dei sentieri luminosi e molto particolari.

I sassi sono molto funzionali per ricoprire dei vecchi vasi rovinati, applicando prima della colla apposita.

Infine, se vogliamo far divertire i nostri bambini, coloriamo le pietre raffigurando qualche animaletto, come una coccinella o un riccio di terra e disponiamoli in mezzo al prato.

Ecco, quindi, qualche spunto su come riutilizzare pallet di legno e pietre senza troppa fatica e con un pizzico di fantasia.

