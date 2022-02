La Borsa di Milano chiude al rialzo dopo tre sedute consecutive di calo. Piazza Affari ha terminato in positivo una seduta sulle montagne russe. L’avvio è stato positivo, poi nella parte centrale della seduta i prezzi sono calati e nel finale hanno recuperato qualcosa.

Le Borse sono andate bene anche in Europa, anche se con qualche incertezza in più rispetto alle precedenti sedute. La svolta monetaria della BCE pesa ancora sui listini del Vecchio Continente. La presidente Christine Lagarde non ha annunciato nessun rialzo di tassi per il 2022 ma gli analisti ne prevedono almeno uno.

Ma c’è chi si spinge ad ipotizzare che gli aumenti del costo del denaro in Europa potrebbero essere due nell’arco del 2022. Secondo gli analisti di Goldman Sachs quest’anno la Banca Centrale Europea potrebbe ritoccare il costo del denaro a settembre e a dicembre. Tuttavia, sempre gli analisti della banca d’affari americana, sono convinti che il rialzo del costo del denaro non inciderà molto sull’azionario europeo.

Goldman Sachs è molto positiva riguardo l’andamento delle azioni europee per quest’anno. Secondo gli analisti la resilienza del mercato europeo nell’ultimo mese lo dimostra. Le Borse europee hanno reagito molto meglio ai dati sull’inflazione crescente rispetto alla Borsa USA. Inoltre, sempre secondo gli analisti USA ,molti settori azionari trascurati negli ultimi anni stanno tornando nel mirino degli investitori perché hanno prezzi a sconto.

Borsa di Milano in recupero grazie a un settore che domina e che potrebbe fare faville nei prossimi mesi

Il settore bancario è quello più interessante secondo gli analisti della banca d’affari americana, perché le azioni bancarie europee sono a prezzo di sconto. Le banche oggi sono state protagoniste a Piazza Affari. La Borsa di Milano ha chiuso con un rialzo dello 0,3%, il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso 26.411 punti.

Nella seduta odierna ben 6 titoli bancari occupano i primi 10 posti per performance nel paniere delle blue chips. I migliori sono stati BPER Banca, Mediobanca e Banco BPM, con rialzi rispettivamente del 4,7%, del 3% e del 2,6%. Anche Unicredit, Intesa Sanpaolo e Fineco hanno chiuso con rialzi attorno al 2%. Fuori del paniere dei titoli a larga capitalizzazione, Monte Paschi Siena ha guadagnato il 6,7% e Popolare Sondrio il 5,1%.

Borsa di Milano in recupero anche grazie ai titoli industriali. Infatti, oltre al settore bancario oggi in Piazza Affari si è messo in evidenza anche questo comparto. Il titolo CNH ha guadagnato il 2,7% grazie ai conti in crescita nel 2021. Pirelli è salita dell’1,4% e Leonardo del 2,4%

