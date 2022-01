In ogni casa si raccoglie un’immensa e diversificata moltitudine di oggetti, più o meno utili. Talvolta però per molti arriva il momento di migrare nella pattumiera, perché ormai rovinati o semplicemente perché vecchi.

Tante volte, però, quegli oggetti potrebbero avere una seconda e luminosa vita. Percorrere questa strada non solo è una scelta ecologica che ci consente di evitare ulteriori rifiuti, ma anche di risparmiare soldi.

Possiamo infatti ricavarne elementi di cui necessiteremmo in casa.

Come riutilizzare le vecchie persiane in legno per creare attraverso il riciclo 5 oggetti pratici e chic per la casa

Tante sono le idee di riciclo creativo che ci consentono di creare comodi arredi casalinghi, di diverso genere. Come, ad esempio, dei carinissimi portarotoli per la carta igienica fai da te.

Oggetti inutilizzati possono infatti assolvere a nuove e originali funzioni, anche le vecchie persiane in legno.

Quando infatti le sostituiremo con altre nuove, possiamo metterci all’opera e ricavarne degli elementi che non avremmo mai immaginato. Utili nonché alla moda, rispetteranno pienamente la tendenza shabby chic tanto in voga.

Possiamo usarle al naturale o ritoccate. Scartavetriamole per rendere omogenea la superficie. In caso di vecchi buchi di tarli, possiamo riempirli in modo economico e naturale.

Effettuati questi lavori, potremo procedere nella colorazione. Scegliamo dei colori pastello che si abbinino al resto dell’arredamento.

5 idee fantastiche da non lasciarsi sfuggire

Vediamo quindi come riutilizzare le vecchie persiane in legno per creare attraverso il riciclo 5 oggetti pratici e chic per la casa.

Unendo più persiane tra loro con la colla a caldo, potremo ricavare un’originale testata per il nostro letto. Basterà prendere le misure e poi applicarla alla rete del materasso, cambierà totalmente aspetto.

Un altro progetto interessante è assemblarle per trasformarle in un comodo mobiletto che ci aiuterà a tenere in ordine. Disporremo le 3 persiane in modo che fungano da pareti del mobiletto, lasciando aperta la parte davanti. Ci serviranno poi dei quadrati di compensato da applicare nella parte superiore e anteriore come chiusure, nonché all’interno per le mensole. Converrà servirsi di un trapano per fissare in modo stabile gli elementi.

In modo simile, potremmo anche usarle per ricavarne un lampadario. In questo caso formeremo una sorta di cubo con 4 persiane, aperto sopra e sotto. Nella parte superiore, applicheremo del compensato in cui fissare il porta lampada. Aprendo le lamelle delle persiane, otterremo una sorta di lanterna irradiante luce.

Se disponessimo soltanto di 1 o 2 persiane e fossimo poco pratici di lavori manuali, le ultime due soluzioni saranno perfette. Altrettanto d’effetto, ma più facili.

Sarà sufficiente appendere la nostra persiana su una parete e aprirne le lamelle. Useremo i bordi delle stesse a mo’ di mensole, magari appendendovi anche oggetti tramite delle mollette.

O, ancora, poggiandola accanto a poltrone e divani, potremmo disporre le riviste negli spazi tra le lamelle.

