A volte in casa, per quanta attenzione si faccia, è possibile non essere soddisfatti della pulizia effettuata. Potrebbe capitare di individuare dei problemi di difficile soluzione, almeno in apparenza. Uno di questi è l’odore nauseabondo della lavatrice. Questo, oltre a disturbare, indica anche che bisogna intervenire. Allora altro che candeggina o aceto ma per eliminare la puzza disgustosa dalla lavatrice ecco un rimedio veloce e profumato.

Osservare una casa pulita e splendente dopo tanto lavoro è una vera soddisfazione, soprattutto se è anche apprezzata dalle persone che vi abitano. Una delle difficoltà più grandi che s’incontrano durante le pulizie sono le incrostazioni di calcare. Alcune si nascondono anche in quello che potrebbe sembrare l’oggetto più attenzionato, il vaso sanitario. Per fortuna ci sono i giusti rimedi, così come per lo scarico dell’acqua.

Un altro punto particolare, a cui si tiene molto, è il forno in cucina. Spesso alle pareti si appiccica il grasso, difficile non poco da eliminare a dovere. Sgrassare il forno diventa così una priorità prima che lo si usi una seconda volta. Basta seguire qualche buon sistema.

Le cause del cattivo odore

Una lavatrice potrebbe creare un odore fastidioso, di cui a volte non si riesce a capire l’origine. Diverse potrebbero essere le cause di questi cattivi odori. L’acqua non fuoriesce completamente lasciando dei residui anche di detersivo, che con il tempo emettono cattivo odore. Anche il lavaggio continuo a basse temperature potrebbe causare incrostazioni di calcare e di detersivo che non si scioglie a sufficienza. Oppure chiudere l’oblo della lavatrice senza far arieggiare dopo il lavaggio porta alla formazione di cattivi odori.

Altro che candeggina o aceto ma per eliminare la puzza disgustosa dalla lavatrice ecco un rimedio veloce e profumato

Un rimedio utile per eliminare tracce di sporco e igienizzare la lavatrice è certamente la candeggina. La si può passare sulle guarnizioni come quella che riceve l’oblò, che spesso raccoglie umidità e sporcizia. Si passa il panno con candeggina strofinando, e si aspetta che si asciughi completamente.

Prodotti chimici a parte è possibile utilizzare anche dei rimedi di origine naturale. Una preparazione fatta in casa e molto efficace allo scopo è la seguente.

Prendiamo 2 litri di acqua, a cui aggiungiamo 40 ml di succo di limone e 160 ml di acqua ossigenata. Il succo di limone è disincrostante e lascia un gradevole profumo di pulito. L’acqua ossigenata agirà contro le formazioni di batteri e muffe. Mescoliamo il tutto e passiamo le guarnizioni in gomma dell’oblò, la vaschetta dei detersivi, e l’interno del cestello.

Tuttavia se volessimo un effetto completo, allora versiamo la soluzione nel cestello e facciamo girare un lavaggio completo a 90 gradi. In questo modo la soluzione e l’alta temperatura aiuteranno ad eliminare le cause di sporco e di cattivo odore anche da quelle parti interne irraggiungibili.

La lavatrice così potrà essere utilizzata senza patemi a causa del suo cattivo odore.