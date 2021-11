Il bagno è una delle stanze di ogni casa che ha degli elementi che lo contraddistinguono. Oltre ai sanitari, anche altri complementi di arredo e oggetti.

La disposizione di tutti questi concorre a creare un ambiente accogliente ed esteticamente gradevole.

Talvolta, però, comodità e gusto potrebbero scontrarsi e ciò ci porta a cercare una soluzione che comprenda entrambi.

Per arredare il bagno e sistemare la carta igienica ecco 5 carinissimi portarotoli fai da te

Quando siamo in bagno e usufruiamo del wc, non c’è nulla di più odioso di trovare vuoto il rotolo di carta igienica. Sarebbe dunque consigliabile stipare in bagno più rotoli così da averli a portata di mano in caso di necessità.

Non sempre però abbiamo un mobile o altro adibito a tale uso. In questo caso, indubbiamente lasciare i vari rotoli in giro per il bagno, seppur pratico, intaccherebbe la bellezza curata dello stesso.

Potremmo comprare un contenitore apposito, ma in realtà è una spesa che possiamo evitare. Si possono infatti sfruttare numerosi oggetti già presenti in casa e riciclarli per tale scopo con creatività ed eleganza in modo semplice.

Nel caso di un bagno piuttosto piccolo e già strapieno, possiamo aggiungere un rotolo di riserva al portarotolo ufficiale. Basterà legarvi una cordicella colorata o un bel nastro, abbastanza lungo da sottostare al primo rotolo e farvene passare all’interno un altro. Allo stesso scopo, si possono prestare bene anche le vecchie grucce da riciclare praticamente.

Possiamo poi sfruttare anche altri oggetti che abbiamo già in casa inutilizzati o destinati all’immondizia. Ad esempio, vecchi porta-cd, di quelli larghi negli spazi interni. Ugualmente potrebbero andare bene anche le cassette di legno o cestini, volendo anche appesi. Ovviamente potremo decorarli colorandoli o applicandovi merletti e stoffe.

Ecco l’idea più originale ed elegante

Dopo aver visto i primi 4 suggerimenti, passiamo all’ultimo, indubbiamente il più particolare. Non solo dà un tocco particolarmente ricercato, ma ha anche il pregio di nascondere completamente alla vista la carta igienica.

Per realizzarlo ci servirà prima di tutto una vecchia bambola di plastica, una Barbie o modelli simili. Dovremo poi prendere dei pezzi di stoffe abbastanza lunghi e larghi.

Priviamo la bambola delle gambe senza romperla, dovremo solo sfilarle.

Rimarremo così con busto e testa. Attorno al busto avvolgiamo la nostra stoffa, come a volerle creare un top con una lunghissima e larga gonna. Assicuriamoci che al di sotto della gonna vi entrino almeno un paio di rotoli.

Fermiamo il top con un nastrino e se necessario con qualche punto o con della colla.

Ugualmente blocchiamo anche la stoffa della gonna.

È pronta, basterà mettere uno sull’altro i due rotoli e inserire il busto della bambola nel buco del primo. In questo modo li coprirà sotto il suo elegante vestito.

Ovviamente, se sappiamo lavorare a maglia o uncinetto, possiamo realizzarlo anche in quel modo. L’idea in più, sarebbe poi arricchire la testa della bambola anche con qualche accessorio coordinato.

Non serve comprare mobiletti, per arredare il bagno e sistemare la carta igienica ecco 5 carinissimi portarotoli fai da te che abbiamo visto. Soluzioni economiche e utili che non rinunciano al buon gusto.

