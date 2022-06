A casa siamo pieni di t-shirt. Colorate, in tinta unita, fantasia, a maniche lunghe o corte. Certo, alcune sono ormai logore, tanto sono state indossate. O, con il tempo e i lavaggi, si sono sbiadite. Per cui pensiamo di buttarle o, al più, tagliarle a pezzi e usarle al posto dei canovacci in cucina. In realtà, possiamo riciclare le vecchie magliette che non indossiamo più, grazie a un’idea creativa tanto semplice quanto geniale. Dunque, scopriamo come riutilizzare facilmente, e senza cucire, le vecchie magliette, per creare qualcosa di diverso. Che ci aiuterà ad abbellire il soggiorno o la camera da letto. E senza spendere neanche un euro per farlo.

Gli strumenti utili

Per realizzare questo veloce lavoro creativo non ci sarà bisogno di usare ago e filo. Gli strumenti utili saranno invece un paio di forbici e dei nastri di stoffa con colori a piacere. E, ovviamente, tutte quelle magliette che non indossiamo più.

Come riutilizzare facilmente e senza cucire le vecchie magliette per decorare il divano o il letto e non spendere soldi

Con le nostre vecchie t-shirt andremo a creare dei cuscini molto carini e a forma di caramella. Potremo realizzarli nei colori e nelle dimensioni che preferiamo. Li utilizzeremo quindi per abbellire il nostro divano, il letto matrimoniale o quello della cameretta dei bambini. Per cominciare dovremo prendere tutte le magliette che non indossiamo più. Tra queste sceglieremo la più bella, ossia la meno rovinata e del colore che più ci piace. La stenderemo sul tavolo e, con le forbici, taglieremo la parte del collo e delle spalle, in modo che rimanga aperta. Elimineremo anche le maniche. Questa sarà la nostra federa.

Useremo invece le altre maglie come imbottitura interna del cuscino, quindi ne appallottoleremo 3 o 4. Inseriremo queste dentro la maglia principale, in posizione centrale. Dovremo quindi chiudere i lati della federa per darle la forma a caramella. Chiuderemo il primo lato dalla parte del collo e delle maniche tagliate. Ci servirà un nastro di stoffa colorato, di una lunghezza utile a realizzare un fiocco. All’altezza del taglio delle maniche faremo il primo nodo con fiocco. Faremo quindi la stessa cosa dal lato opposto. In pochi minuti avremo realizzato una morbida caramella decorativa. Potremo usare vecchie magliette dei bambini per creare piccole caramelle. O t-shirt da uomo per realizzare cuscini più grandi, per il divano.

