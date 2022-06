Non ritroviamo una mail o abbiamo perso le chiavi? Siamo di cattivo umore e niente va per il verso giusto? Tutta colpa di Mercurio e della sua maledetta fase retrograda. Mercurio è il pianeta che può gettare scompiglio nella nostra vita e creare il caos, soprattutto nella comunicazione. A cosa dobbiamo tanto potere? Forse una risposta possiamo cercarla nella mitologia. Mercurio rappresenta il dio messaggero, figlio di Zeus e di una ninfa, incaricato di trasmettere le comunicazioni degli dei per gli uomini. Nell’era della comunicazione digitale non c’è una divinità che meglio interpreti lo spirito dei tempi. Se sul web ci sono intoppi possiamo star tranquilli: c’è lo zampino di Mercurio.

Finalmente si sbloccheranno le tensioni

Ma ora possiamo tirare un sospiro di sollievo e dire addio alle giornate incasinate di maggio perché Mercurio non è più in fase retrograda. Dal 3 giugno ha ripreso il suo moto diretto e transita nel segno del Toro. Il 13 giugno arriverà nel segno dei Gemelli, il suo domicilio. Da quel momento si sbloccheranno definitivamente le tensioni e ci sarà nuovo slancio per portare avanti i progetti che ci stanno a cuore. Niente più contratti irrisolti o email introvabili. È il momento di guardare avanti per progettare il futuro.

Con Mercurio in Gemelli dal 13 giugno inizia una fase fortunata per questi segni zodiacali che finalmente daranno una svolta alla propria vita

Per la Bilancia finalmente arriva un momento fortunato, soprattutto in amore. Con la complicità di Venere in Toro si prevedono momenti di intensa passione. Non senza contrasti, come in tutti gli amori che sono intensi e che rubano l’anima. Certo le interferenze della suocera non aiutano e bisogna portare pazienza. E se i ragazzi non studiano? Rogne che disturbano il romanticismo di questi giorni. Una bella fuga romantica non guasterebbe, complici le splendide giornate di sole di inizio estate. Negli ultimi giorni del mese si prospettano nuovi progetti di lavoro che affronteremo con entusiasmo. Potrebbero far crescere il nostro gruzzoletto e permetterci una vacanza di tutto rispetto o finalmente un elegantissimo divano.

La musica cambia anche per il segno dei Pesci. Il pianeta retrogrado aveva gettato non poca confusione nella sua vita. Ora è il momento di rifarsi e di cogliere nuove opportunità. Con Mercurio in Gemelli dal 13 giugno la fortuna arride a questo segno che vivrà momenti di grande romanticismo. Potrebbe addirittura arrivare una cicogna a coronare un grande amore. Sul lavoro è il momento di abbandonare le vecchie zavorre e di usare il talento per risolvere brillantemente le situazioni. Questo vale per gli studenti universitari che stanno affrontando gli esami ma anche per chi desidera una promozione all’interno dell’azienda per cui lavora. Le stelle promettono fortuna al gioco.

