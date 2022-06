La bella stagione e il sole splendente ci fanno venire sempre più voglia di trascorrere del tempo all’aria aperta. Ma non andando chissà dove. Restando proprio nel luogo accogliente della nostra casa e, in questo caso, nel suo esterno. Ovvero il nostro amato giardino. La luce calda e le giornate che si allungano ci stimolano ad avere cura della nostra area verde più che mai. E in tutto questo non manca la particolare attenzione per l’arredo. Abbiamo già scelto per tempo tavoli e sedie e ci manca soltanto qualcosa con cui decorare il prato. Ma non vogliamo spendere troppo. Per cui copiamo questa idea creativa geniale. Ci aiuterà con sorpresa ad arredare il giardino e senza spesa, sfruttando qualcosa che abbiamo in casa e che volevamo buttare.

Gli stivali vecchi

Sono i nostri stivali vecchi e consumati che possono trasformarsi da accessorio di moda ormai logoro in un complemento per l’arredo di esterni. Gli stivali che ci hanno fatto compagnia per diversi autunni e inverni, sono ora tutti rotti o rovinati. E non belli ai nostri piedi. Ma possiamo evitare di buttarli riciclandoli nel nostro giardino. Che abbelliranno in un modo davvero unico. Scopriamo come.

Copiamo questa idea creativa geniale per arredare il giardino senza spendere, riciclando un accessorio di moda da non buttare

Possiamo riutilizzare i nostri vecchi stivali in giardino per abbellire il prato e anche in modo utile. Se abbiamo un paio di stivali marroni, potremmo porli così come sono in un punto del prato che preferiamo. Li riempiremo con della terra e pianteremo qualche seme di fiori che ci piacciono. In questo modo, presto nasceranno delle piantine colorate. Potremo sistemare accanto agli stivali delle tipiche statuette da giardino, come quelle che raffigurano nanetti o animaletti del bosco. In questo modo, ricreeremo una sorta di decorazione molto favolistica.

Se abbiamo stivali particolarmente consumati o colorati, possiamo verniciarli di bianco. Li sistemeremo quindi in giardino usandoli come porta vaso per piccole piante fiorite. Allo scopo, possiamo anche usare un solo stivale. L’effetto sarà molto carino e particolare. Possiamo anche appendere gli stivali riverniciati a una staccionata. In questo caso potremmo utilizzare due coppie di vecchie calzature, dentro cui sarebbe ideale sistemare vasi di piante aromatiche. Queste idee renderanno il nostro esterno davvero arredato con originalità e con un gusto diverso dal solito.

