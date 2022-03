Come risparmiare un mucchio di soldi in primavera senza rinunciare a cene al ristorante, shopping e alle meritate vacanze

Risparmiare è una delle più grandi preoccupazioni sia per chi ha una famiglia sia per chi vive da solo. Specialmente in questo periodo di forti rincari delle bollette e di crisi generalizzata. Per nostra fortuna, ci stiamo avvicinando a grandi passi alla bella stagione. È il momento di cogliere l’occasione e di capire come risparmiare un mucchio di soldi in primavera. Aguzziamo l’ingegno e prendiamo qualche buona abitudine e non saremo costretti a rinunciare a niente. Ma soprattutto riusciremo a mettere qualcosa da parte per una vacanza alla scoperta della nostra meravigliosa Italia.

Come risparmiare sulla bolletta in primavera

Una delle voci che pesano di più sul bilancio familiare è quella del consumo energetico. Ma in primavera esistono alcuni trucchetti per mettersi da parte una bella sommetta. I più semplici e intuitivi sono quelli di tenere per meno tempo la luce accesa e sfruttare la luce naturale. Oppure quello di iniziare ad asciugare i vestiti all’aria aperta, invece di usare l’asciugatrice.

Un’altra operazione intelligente è quella di sbrinare il congelatore. Pochi ne sono consapevoli, ma più ghiaccio abbiamo in freezer e più l’elettrodomestico consuma corrente. Approfittiamo delle belle giornate di marzo e procediamo con questo lavoro.

Se invece vogliamo ridurre la spesa per l’acqua, dobbiamo operare sulla caldaia. Facciamola revisionare per evitare dispersioni di energia e proviamo ad abbassare di 1 o 2 gradi la temperatura massima. Noteremo in fretta notevoli risparmi.

Come risparmiare sullo shopping

In primavera cambieremo i nostri outfit e i vestiti che occuperanno gli armadi. Il primo trucchetto per risparmiare è quello di vendere online i capi invernali che non usiamo più. Oggi esistono decine di ottime app di compravendita di vestiti facilissime da utilizzare e che potrebbero garantirci un bel gruzzoletto per i nuovi acquisti.

Il secondo segreto per risparmiare sullo shopping primaverile è quello di programmare. Con il cambio dell’armadio scopriremo su cosa puntare. Ma soprattutto ci renderemo conto che dovremo acquistare capi che possano andare bene sia per la primavera che per i mesi successivi. T-shirt, cardigan e jeans sono perfetti per tutte le stagioni e possiamo acquistarli approfittando degli ultimi sconti di questi giorni.

Come risparmiare un mucchio di soldi in primavera senza rinunciare a cene al ristorante, shopping e meritate vacanze

Arriviamo a uno dei punti centrali del risparmio: la spesa per i generi alimentari. Puntiamo sempre su ortaggi, frutta, pesce e carne di stagione. Costerà sicuramente meno e molto probabilmente ci permetterà di mangiare più sano.

C’è anche un altro motivo per acquistare la frutta e la verdura di stagione. Ovvero la versatilità in cucina di alcuni prodotti. Se aguzziamo l’ingegno possiamo, ad esempio, creare straordinarie ricette con le bucce della cipolla, le foglie esterne dei finocchi e i gambi del prezzemolo.

Risparmiamo con questi metodi furbi e potremo tranquillamente permetterci una bella cena nel nostro ristorante preferito.

