Questi 3 borghi italiani pluripremiati esplodono di colori in primavera e sono straordinari da visitare a marzo

Ci stiamo avvicinando a grandi passi all’arrivo della primavera. Il clima è decisamente più mite e le giornate si stanno allungando. In più, le restrizioni legate alla pandemia sembrano destinate ad allentarsi. Quale occasione migliore per prenotare le vacanze e scoprire le perle nascoste della nostra splendida Italia? Oggi noi di ProiezionidiBorsa parleremo di 3 luoghi magici, che a primavera potrebbero davvero farci innamorare. Perché questi 3 borghi italiani pluripremiati esplodono di colori con l’arrivo della bella stagione e in particolare nel mese di marzo. È il momento di preparare le valigie.

Entracque è il borgo perfetto per chi ama la natura

Partiamo dal Nord per scoprire la bellezza di Entracque, borgo premiato con la Bandiera Arancione TCI. Siamo in provincia di Cuneo, in Piemonte e il paesino conta meno di mille abitanti. Entracque è una perla incastonata nel meraviglioso scenario delle Alpi Marittime ed è la destinazione perfetta per chi cerca qualche giorno di relax.

Il momento migliore per visitarlo è proprio marzo. In primavera le temperature salgono e permettono di percorrere decine di percorsi per le escursioni in bici o a piedi. Imperdibile anche il piccolissimo centro storico con le sue tipiche abitazioni alpine.

La bellezza di Nemi e la Terrazza degli innamorati

Spostiamoci nel centro Italia e arriviamo nel Lazio sulle sponde del piccolo lago vulcanico di Nemi. Qui troviamo Nemi, un meraviglioso paesino a due passi da Roma. Questo borgo Bandiera Arancione ha una posizione geografica davvero invidiabile. Siamo in mezzo alla zona dei Castelli Romani e intorno al centro abitato possiamo trovare meravigliose testimonianze medievali e dell’Antica Roma. Ma non solo.

Nemi è infatti famoso per uno dei punti panoramici più belli d’Italia: la Terrazza degli innamorati. Da qui avremo la possibilità di abbracciare tutta la vallata e di salutare la primavera come forse non abbiamo mai fatto.

Questi 3 borghi italiani pluripremiati esplodono di colori in primavera e sono straordinari da visitare a marzo

Arriviamo in Molise per scoprire l’ultimo borgo della nostra rassegna. Stiamo parlando di Sepino, piccolo paesino nei pressi di Campobasso inserito nel circuito dei Borghi più belli d’Italia. Se amiamo la storia, è davvero una tappa imperdibile.

Sepino è un vero e proprio libro di storia antica illustrata. Da una parte troviamo testimonianze del passaggio dei Sanniti. Dall’altra importanti resti archeologici dell’epoca romana. Risale invece al Medioevo la costruzione del borgo con i suoi campanili, le chiese romaniche e le antiche torri.

Marzo è il mese perfetto per ammirare le tracce dei nostri antenati, con i monumenti illuminati dal sole splendido di primavera.

Lettura consigliata

Ecco il lago premiato come miglior destinazione italiana perfetto per un weekend fuori porta