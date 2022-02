Ecco come risparmiare circa 2.000 euro all’anno con pochi geniali trucchetti e senza rinunciare a sfizi e soddisfazioni

Il 2022 non è iniziato nel migliore dei modi per moltissime persone. Le scadenze di gennaio hanno dato un colpo importante alle finanze e il caro bollette inizia a farsi sentire. In più, veniamo da due anni di pandemia che hanno messo a dura prova il portafoglio di molti di noi. Per questo motivo diventa ancora più importante risparmiare. Il trucco è farlo nel modo giusto e possibilmente senza rinunciare a troppe cose. Quindi ecco come risparmiare circa 2.000 euro all’anno cambiando alcune abitudini superflue e adottando qualche accorgimento ingegnoso. Prepariamoci perché mettere qualche soldo da parte per le prossime vacanze potrebbe essere più facile di quello che pensavamo.

La regola del 50/30/20

In rete possiamo trovare moltissimi consigli e metodi per risparmiare e tutti concordano su un requisito fondamentale: la programmazione. Tra tutti, uno dei metodi di risparmio più interessanti è il famoso 50/30/20. Calcoliamo le nostre entrate medie mensili e dividiamole in 3 parti. Il 50% lo destineremo ad attività fondamentali come affitto, spese e bollette. Poi, il 30% alle spese non essenziali e agli hobby. Infine, il 20% restante andrà nel nostro fondo risparmio. Calcolato su uno stipendio da 1.000 euro al mese potremmo riuscire a mettere da parte qualcosa più di 2.000 euro nel corso dell’anno.

Le abitudini da cambiare e i trucchetti per risparmiare

Spesso le nostre abitudini quotidiane colpiscono il conto corrente e nemmeno ce ne accorgiamo. Andare a lavoro in macchina e pagare il parcheggio è una di queste. Meglio muoversi a piedi, in bici o con i mezzi.

Comprare ogni giorno un quotidiano è un’altra. Viviamo nell’era dei quotidiani online e un abbonamento annuale è un bel trucchetto per risparmiare.

Fare ogni giorno colazione al bar è una delle peggiori. Calcoliamo un prezzo indicativo di 2,50 euro per brioche e cappuccino. Moltiplicato per 365 giorni dell’anno sfioriamo i 1.000 euro di spesa. E se siamo abituati a portare con noi anche la famiglia il prezzo lievita.

Molto meglio fare colazione a casa. Guadagneremo in salute e riusciremo a risparmiare una bella sommetta.

Ancora, un altro metodo molto ingegnoso per risparmiare è quello della tabella del risparmio. Prendiamo due salvadanai e mettiamo una moneta da 50 centesimi in uno e nell’altro una da 1 euro. Ogni giorno raddoppiamo la cifra e mettiamola nel contenitore. Se siamo costanti e precisi, a fine anno avremo messo da parte circa 2.000 euro e probabilmente non ce ne saremo nemmeno accorti.

