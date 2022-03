Giorno dopo giorno ci dilettiamo a sperimentare in cucina preparazioni nuove. Alle volte aggiungiamo ingredienti, arricchendo con gusto e sapore le nostre appetitose ricette. In alcuni casi, sottraendo gli ingredienti, riusciamo comunque a ottenere risultati che stuzzicano il palato di grandi e bambini. Spesso prepariamo sfiziosi piatti con i pochi ingredienti che abbiamo in dispensa: con delle semplici uova pronte in 5 minuti riusciamo a sorprendere i nostri ospiti. In altri casi, nel gioco della creatività, ci divertiamo a sperimentare anche con ingredienti diversi dai consueti. Un esempio potrebbero essere le preparazioni senza glutine. Infatti, anche se non siamo allergici al glutine, potrebbe venirci in mente l’idea di sperimentare l’uso di farine differenti.

Leggerezza e gusto

Ovviamente in cucina possiamo sostituire gli ingredienti senza dover rinunciare per forza al buon sapore degli stessi. Ad esempio, per realizzare preparazioni senza glutine, potremmo sostituire alla farina “00”, regina delle ricette dolci e salate, la farina di grano saraceno o quella di riso. La prima è indicata per preparazioni salate come la pizza o il pane. Al contrario, la farina di riso è spesso utilizzata anche per preparare deliziosi dolci. Dunque, con la farina di riso andremo a preparare in pochi minuti dei fragranti biscotti leggeri e senza glutine, né burro, né lievito.

Vediamo gli ingredienti e la preparazione per realizzare circa 25 biscotti:

250 g di farina di riso;

1 uovo grande;

100 ml di olio di riso;

100 g di zucchero di canna;

80 g di arachidi non salati e non zuccherati.

Leggeri e senza glutine, né burro, né lievito questi profumati biscotti secchi da preparare in meno di 30 minuti

Cominciamo la preparazione lavorando in una ciotola lo zucchero con l’uovo fino ad ottenere un composto cremoso e omogeneo. Aggiungiamo poco alla volta la farina, mescolando bene gli ingredienti ed evitando la formazione dei grumi. Infine, aggiungiamo all’impasto l’olio a filo e amalgamiamo per bene.

Formiamo un cilindro con l’impasto e con le mani leggermente umide, chiudiamolo bene nella pellicola per alimenti e lasciamolo riposare nel congelatore per circa 15 minuti.

Nel frattempo, accendiamo il forno, lasciandolo scaldare a 180°C.

Riprendiamo l’impasto dal congelatore e tagliamolo a fette con uno spessore di circa 5 mm.

Disponiamo le fettine su una teglia ricoperta di carta forno e mettiamo su ogni biscotto qualche arachide. Cuociamo i biscotti in forno per circa 10 minuti, finché non risulteranno ben dorati in superficie.

In base ai nostri gusti, potremmo accompagnare i biscotti con delle dolci composte della nonna.

Per mantenere a lungo la fragranza dei biscotti, potremmo conservarli per qualche giorno in un barattolo di vetro a chiusura ermetica.

