Nuovo appuntamento di ProiezionidiBorsa con l’arte del riciclo applicata alla cucina. Dopo aver scoperto come riutilizzare le foglie esterne dei finocchi e i gambi del prezzemolo, ci dedicheremo a un altro amatissimo ortaggio: la cipolla. La usiamo per i soffritti, per i sughi o come semplice contorno. E ogni volta buttiamo la buccia esterna nel cestino. Almeno fino a oggi. Perché buttare le bucce della cipolla è un vero delitto. Il motivo è che con pochissimi ingredienti possiamo trasformarle in un secondo degno dei migliori ristoranti stellati.

Come riutilizzare le bucce di cipolla per creare un secondo piatto da sogno

Per preparare il nostro buonissimo secondo, ad alto impatto scenografico, avremo bisogno di 1 etto di bucce di cipolla. A queste aggiungeremo:

500 g di petto di pollo;

4 cucchiai di olio d’oliva;

2 cucchiai di senape;

1 cucchiaio di succo di limone;

1 cucchiaio di sale grosso;

sale fino e pepe per condire.

Buttare le bucce della cipolla è un vero delitto perché in 30 minuti possiamo trasformarle nel secondo piatto che svolterà il nostro pranzo

Iniziamo la nostra ricetta partendo proprio dalle bucce di cipolla. Portiamo a bollore una pentola d’acqua salata. Mentre aspettiamo che raggiunga la temperatura, laviamo le cipolle e togliamo le bucce lasciando un sottilissimo strato di polpa.

Tagliamole a strisce di 3-4 cm e mettiamole nell’acqua bollente. 30 secondi di bollitura e poi togliamole per metterle ad asciugare su un foglio di carta assorbente.

Adesso possiamo dedicarci al pollo per creare degli involtini. Tagliamo il pollo a dadini e condiamolo con olio, sale e pepe. Prendiamo ogni dado e ricopriamolo completamente con le strisce di buccia di cipolla. Possiamo anche usarne due incrociate. Leghiamo ogni involtino con del filo bianco da cucina.

È il momento del condimento. In una ciotola facciamo sciogliere la senape con il succo di limone. Incorporiamo 2 cucchiai di olio d’oliva e sbattiamo con una forchetta per eliminare i grumi. In tutto, queste operazioni dovrebbero occuparci appena un quarto d’ora di tempo.

Il tempo restante lo dedicheremo alla cottura. Accendiamo il forno a 200 gradi e mettiamo gli involtini in una teglia abbastanza grande. Aspettiamo 15 minuti e togliamo. Non rimane che mettere gli involtini su un piatto da portata e togliere il filo. Si apriranno come dei meravigliosi fiori.

Cospargiamo con la salsa di senape e andiamo in tavola pronti a ricevere i meritati applausi.

Lettura consigliata

Ecco come utilizzare il pane raffermo e trasformarlo nel dolce di Carnevale perfetto che farà impazzire grandi e piccini