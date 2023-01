Come risparmiare sul cibo per gatti? Ecco dove acquistare croccantini a basso costo

Come risparmiare sul cibo per gatti-proiezionidiborsa.it

L’amore e la compagnia che ci regalano i nostri animali domestici non ha prezzo. Ma certo la loro fame ce l’ha! Cani, gatti, uccellini e tutti gli animaletti da compagnia meritano il meglio quando si parla di cibo (e non solo). Ma bisogna anche fare i conti col portafoglio. Oggi vogliamo svelarti la guida per risparmiare sul cibo per gatti, senza rinunciare a qualità e gusto.

Per ridurre la spesa su croccantini e pappe, si possono seguire due strade diverse: trovare offerte e sconti online o preparare degli sfiziosi piattini gourmet in casa.

Come risparmiare sul cibo per gatti online

La prima cosa che ci sentiamo di consigliarti è di preferire i negozi online. Questo perché i costi sono sicuramente più bassi rispetto a quelli del negozio fisico e spesso ci sono ulteriori sconti riservati agli iscritti. I siti da guardare sono Zooplus e Amazon. Il primo è un portale dedicato alla vendita di tutti i prodotti riservati ai nostri amici animali, comprese ciotole e trasportini. Su questo sito conviene comprare in grandi quantità, per poter usufruire di sconti interessanti. Inoltre, con 35 € di spesa, la spedizione è gratuita. Per quanto riguarda Amazon, ti consigliamo di guardare giornalmente la sezione offerte. Qui troverai tutte le news per quanto riguarda le scontistiche, anche sulla fornitura di cibo per animali. Le offerte però sono a tempo limitato, per questo ti consigliamo di visitare spesso la sezione.

Cosa dare da mangiare ai gatti per risparmiare

Se, nonostante gli sconti, non sei soddisfatto e desideri risparmiare ancora di più, allora l’unica strada è il fai da te. Con pochi ingredienti salutari puoi preparare dell’ottimo cibo per gatti fatto in casa e decisamente economico. Cerca di abituare fin da subito il tuo gatto a gusti più naturali, così che non ti lasci tutto nella ciotola, e procurati:

70 g di carne magra (o pesce , per variare);

magra (o , per variare); 50 g di riso ;

; 1 carota;

1-2 cucchiai di olio d’oliva.

Taglia la carota a dadini e falla cuocere insieme al riso in una pentola d’acqua bollente, mentre in una padella fai rosolare per bene la carne. Dopodiché scola il riso e fallo saltare in padella insieme alla carne, aggiungendo un po’ d’acqua di cottura, se si asciuga troppo. Condisci con un filo d’olio e voilà, la pappa per il tuo micio è pronta! Ricordati di aggiungere un integratore minerale vitaminico, per essere sicuro di dare al tuo gatto il giusto apporto di vitamine e sali minerali di cui ha bisogno.

Se alternerai questa ricetta sana con i croccantini, il tuo gatto apprezzerà sicuramente. Se ti rivolge gesti affettuosi e non ti fa pipì vicino alla ciotola, significa che hai fatto bingo! Ricordati di evitare aglio e cipolla, che sono tossici per i gatti. E, per quanto tu sia tentato, evita anche lardo e ossa. Ora che sai come risparmiare sul cibo per gatti, non ti resta che metterti ai fornelli, oppure iscriverti a qualche gruppo online, per rimanere aggiornato sulle offerte presenti in rete. Il tuo gatto non rimarrà a bocca asciutta.