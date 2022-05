Maggio non è cominciato molto bene per le Borse europee e per Piazza Affari. Nella prima seduta del mese gli indici europei hanno subito un ribasso, che in avvio di seduta per alcuni listini ha toccato anche l’8%. Questo avvio negativo sembrerebbe voler confermare il motto degli operatori che recita che a maggio è meglio vendere e uscire dai mercati azionari. D’altronde negli ultimi 10 anni Piazza Affari per ben cinque volte ha chiuso maggio in calo e per 3 volte con perdite oltre l’8%.

I primi 4 mesi dell’anno sono stati molto negativi per l’intero comparto azionario globale. Ad aprile l’indice globale dei mercati azionari ha perso il 6%, dall’inizio dell’anno il calo è stato dell’11%. Nella sola seduta di venerdì, ultima seduta del mese, l’indice tecnologico Nasdaq ha chiuso in calo del 4%. Queste premesse non sono le migliori per attendersi un maggio brillante. Tuttavia per molti operatori il fondo potrebbe essere stato toccato e proprio questo potrebbe essere il mese della riscossa.

Occhi puntati su Piazza Affari ad un passaggio cruciale e su questo titolo che ieri ha guadagnato il 10%

Ieri la Borsa di Milano ha chiuso con un calo dell’1,6%, l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha fatto segnare l’ultimo prezzo a 23.857 punti. Il calo dei prezzi in avvio di seduta ha toccato il minimo a 23.350 punti circa. Questo valore è molto vicino al minimo di 23.300 punti della seduta del 27 aprile. Questa apparente coincidenza, in realtà ci suggerisce che quota 23.300 punti è un supporto importante per l’indice Ftse Mib.

Se i prezzi dovessero scendere sotto questa soglia potrebbero raggiungere velocemente i 23.000 punti e proseguire la discesa fino in area 22.700 punti.

Ieri i prezzi dell’indice maggiori di Piazza Affari hanno segnato un massimo di giornata a 24.120 punti. Oggi una chiusura del Ftse Mib oltre questa soglia, potrebbe spingere i prezzi verso area 24.400/24.500 punti, massimo del 29 aprile.

Nella seduta odierna occhi puntati su Piazza Affari e sul titolo EEMS. Ieri in Borsa l’azione è finita sotto i riflettori. La società da qualche tempo ha riconvertito il proprio business verso il settore energetico e della green economy.

Ieri gli operatori hanno acquistato l’azione a piene mani spingendo i prezzi in rialzo di oltre il 10% fino a 0,168 euro. Durante la seduta il titolo ha raggiunto il massimo della giornata a 0,176 euro. Questo valore rappresenta anche il massimo negli ultimi tre mesi. Se oggi i prezzi supereranno quota 0,178 euro, potrebbero spingersi velocemente in zona 0,184/0,185 euro. Invece al ribasso sarebbe negativo il ritorno sotto 0,159 euro, che potrebbe far calare i prezzi fino a 0,150 euro.

